全港各區現時已裝有逾4,500支「銳眼」閉路電視鏡頭。(周令知攝)

警方去年推出「銳眼」計劃，正逐步擴展鏡頭覆蓋範圍。警方指，未來會逐步接入其他政府部門和公營機構的閉路電視鏡頭入「銳眼」系統，如啟德體育園、港鐵等，目前已接入五千多支這類鏡頭。政府部門方面，今年目標是接入房屋署10條公共屋邨、運輸署3條海底隧道、康文署7個與全運會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視鏡頭。

盼未來與更多政府部門分享影像

「銳眼」去年推出至今，已在全港各區安裝超過4,500支閉路電視鏡頭，協助警方偵破超過480宗刑事案件、拘捕逾840人。警務處行動部高級警司梁銘亮說，全港各區現時已裝有逾4,500支「銳眼」閉路電視鏡頭，今年目標是安裝不少於5,000支。閉路電視目前除主要安裝在一般燈柱、智慧燈柱、政府建築物等，今年7月底更安裝在警車作為流動閉路電視，警方正研究進一步擴展安裝地點，包括今年內在交通燈上安裝首支鏡頭。

廣告 廣告

此外，警方在早前超強颱風樺加沙襲港期間，於灣仔警察總部指揮及控制中心利用「銳眼」實時監察水浸黑點、地窪地區、公共交通交匯處等地點，即時評估道路狀況，以便在颱風過後從速清理受阻路段，並試行把「銳眼」影像分享予渠務署，協助他們監察水浸情況，梁銘亮期望未來可向更多政府部門分享影像，善用公共資源。

▼易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/逾5000公營機構政府部門閉路電視納-銳眼-系統-警研年內交通燈裝首支鏡頭/609913?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral