逾6000南蘇丹人遷出肯亞難民營

（法新社奈洛比28日電） 聯合國今天向法新社表示，由於援助中斷，迫使糧食短缺問題日益升高，逾6000名南蘇丹難民已離開肯亞的兩座最大難民營。

肯亞北部的卡庫瑪難民營（Kakuma Refugee Camp）是東非國家的第2大難民營，收容約30萬名來自南蘇丹、索馬利亞、烏干達和蒲隆地的難民。

由於美國及其他捐助者大幅削減援助而導致糧食配給減少，難民營上個月爆發暴力抗議，人道組織正面臨困境。

南蘇丹長年動盪且極度貧困，目前再陷內戰邊緣，迫使民眾出逃海外。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）在給法新社的電郵聲明中表示，自1月起，已有約6200名南蘇丹難民離開卡庫瑪難民營和毗鄰的卡羅貝耶（Kalobeyei）難民營。

聲明指出，光是在今年7月至8月22日間就有約3600人離開營區，超過今年離營人數的一半，其中多為婦女與兒童，「由於許多人透過非正式口岸遷出，實際人數可能更多」。但自1月以來，也有約4800名新難民抵達。

聯合國難民事務高級專員公署強調，雖然遷出現象顯示趨勢正在形成中，但其原因不可歸於一端。

聯合國難民署指出，此一重大轉變始於世界糧食計劃署（WFP）7月起縮減配給，根據一項4級標準對難民進行分類，援助僅限於處境最差的2個等級。有些難民對這種分級及近期的動盪表達擔憂。

聯合國難民署強調，雖然近期離營潮顯著，但這類跨境移動不是新的現象，將會持續密切關注情勢。