逾650名長者經廣東院舍計劃移居內地養老 個別長者無法回港申請福利金 當局稱會檢視醫療證明

【Now新聞台】近年不少長者移居內地養老，截至8月，有逾650人經廣東計劃入住合資格院舍。有議員關注有長者在內地須長期住院，無法回港申請領取福利金，政府稱會檢視申請人提供的醫療證明。

立法會議員(社會福利界)狄志遠：「我們有醫生紙寫明他不能回港或舟車勞頓不方便，但政府說規定沒辦法，所以他拿不到福利。」

勞工及福利局副局長何啟明：「香港的福利金沒有供款，所以我們要給福利金予長者，需要有個條件是與香港有關聯，這是最基本要求，我們接受不到老人家來了香港合資格一段短時間，之後又不合資格，離開香港。社署會檢視他的醫療證明，會看的，之前我自己做過個案，都可以做到的，但問題是他交出甚麼證明。個別個案在這裡不討論，但整體原則是要與香港有連結。」

