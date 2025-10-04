遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落

【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。

侯霄霖周三（1日）探望章瑩穎的父母，並一連兩日與他們一起直播帶貨，在線人數一度超過1萬。侯霄霖表示，感謝大家一直以來的關注，雖然還沒找到瑩穎，但沒有大家的關注，他們很難堅持到現在。他透露，赴美簽證時效還剩一年，他們會再想辦法前往美國尋找其屍骨下落。

當網民勸侯霄霖早日開啟新生活時，他透露自己已有女友，但還沒有結婚，又感謝大家的祝福。章瑩穎的家人始終沒等來兇手的任何道歉和賠償，她失蹤2,047天後，其父開始通過短片平台直播帶貨養家。

