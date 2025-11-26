大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
遇火警逃命要冷靜 逃生三寶不可少
香港過去30年出現嚴重傷亡火警災難，連同昨宏福苑的火警，共發生3宗五級火，包括1996年嘉利大廈大火，釀41死、80傷慘劇，以及2008年旺角嘉禾大廈大火，造成4死55傷，事件揭示高樓防火隱患。市民不幸遇上大廈火警時，須注意甚麼事項呢？綜合消防處網頁的應急教育內容及紅十字會資料，提醒市民，大廈發生火警時，應保持冷靜，並迅速判斷應留在單位或撤離，但以安全逃離為目標。
若走廊無煙並決定撤離，應呼喚同住者一同離開，並帶備「逃生三寶」(手機、鎖匙、濕毛巾)，利用最近樓梯逃生，切勿使用升降機，因升降機可能故障，停留在火警樓層，若門突然打開濃煙湧入，對升降機內的人構成極大危險。
若走廊已有濃煙而選擇留在單位，應關閉大門，用膠紙及濕毛巾封門縫，盡量阻止濃煙滲入，致電999報告並告知救援人員身處的位置，保持鎮定，耐心等候救援。消防處強調，防火措施要做足，危急時保持冷靜，生命安全最重要。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/遇火警逃命要冷靜-逃生三寶不可少/622542?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜消防派逾20隊拯救隊到不同樓層處理求助個案
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火造成44人死亡，另有279人失去聯絡。中共總書記習近平向火災事故遇難人員表示哀悼，要求將傷亡損失降至最低。行政長官李家超先後到醫院探望居民和傷者。消防就指受波及的7座樓宇，有4座火勢已經受控，其餘3座仍在處理。宏福苑五級火．不斷更新天光後，宏福苑部分大廈仍然有火光，多個單位火勢依然猛烈，冒出濃煙。消防出動多條喉，在大廈內外射水灌救。救援人員繼續拯救，有傷者救出時要帶上氧氣罩，由救護車送院治理。消防指，宏福苑受波及的7座大廈當中，有4座火勢在凌晨開始陸續受控，另外的3座都有繼續進攻，已派出超過20隊拯救隊，進入不同樓層處理求助個案。消防處副處長(行動)陳慶勇：「有3座，我們同事去到十多層的位置，我們的滅火的隊伍，以及搜救的隊伍是同步上去工作。我們預計可能都要中午，甚至黃昏的時間，才可以去到天台位置，但有些情況，我們看到後樓梯稍為沒有這麼大煙的話，搜救隊都會做一個快速搜救，上去一些。之前收到求助個案的單位去拯救被困的人士，好像在其中一座大廈，我們都在天台的位置帶到兩位生還者下來。」今次火災是在星期三近下午3時，首先在宏昌閣起火，在大風下，火勢一發不可收拾，很快蔓延至同屋苑其他座數。被問到起火初時為何不出動多些鋼梯車在外圍射水，消防解釋需要時間調配。陳慶勇：「天黑時，因為視野沒有這麼清楚，會對我們的同事構成一些額外的困難及風險，所以在大約晚上6時許，我們將火警升為五級，調動更多人手及較高級的同事在現場幫忙做指揮的工作。另外鋼梯方面，我們在較早的時間已經一直調派一些鋼梯過來，但鋼梯需要在不同的區份過來，以及現場有很多我們的車輛，我們需要騰出空間，讓鋼梯在策略性的位置，才可以進行外圍的灑水拯救。」消防又指，個別大廈的消防系統無法使用，需要完成整個拯救行動，才能夠詳細調查。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。 泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。 馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。 越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣653億元）。Yahoo 國際通 ・ 23 小時前
消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職
【Now新聞台】大埔宏福苑發生火警，於傍晚6時22分升為五級。消防處處長楊恩健就火警會見傳媒，他指火警中一名駐守沙田消防局、入職9年、現年37歲的消防員在火警中不幸殉職。該名殉職消防員在下午約3時到場，半小時後失去聯絡，再過半個小時後在大廈尋獲，當時其面部燒傷，送院後證實死亡。 #要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起火冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，架起雲梯派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火on.cc 東網 ・ 1 天前
今年四棚架起火 工權會關注
工業傷亡權益會就宏福苑棚架大火釀多人死傷深表難過，向死者家屬及傷者致以慰問，又提到今年已經發生4宗涉及棚架和圍網的火警，關注起火原因及保護網是否能阻燃，該會幹事已到醫院向傷者了解，並向死者家屬提供適切協助。信報財經新聞 ・ 8 小時前
香港高層住宅突發五級大火 造成至少36人死亡、279人失蹤
(第三段起更新三人被捕等更多信息)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
上海街單位失火 男住戶燒傷不治 睡房檢燒過的炭
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(25日)12時28分，有市民報案指上海街124號一單位冒煙起火。消防接報到場派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，火勢迅速被撲熄。期間，消防在單位內救出一名姓繆(45歲)男住戶，他的身體嚴重燒傷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救on.cc 東網 ・ 1 天前
旺角彌敦道3巴士相撞釀2傷 北行方向交通受阻
【on.cc東網專訊】旺角發生交通意外。今午(26日)12時15分，彌敦道近創興廣場對開北行方向的行車線，有3輛巴士發生碰撞，其中2名乘客受傷。救援人員接報到場拯救，現場交通受阻，意外原因有待調查。on.cc 東網 ・ 23 小時前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
泰國南部暴雨成災宋卡府進入緊急狀態 派航母參與救災
泰國連場暴雨成災，南部宋卡府受災最嚴重，政府已宣布當地進入緊急狀態，海軍派遣航空母艦參與救災。洪災至今已導致泰國南部4府最少13人死亡，全國累計41人遇難，超過268萬人受影響。央視新聞報道，宋卡府主要城市合艾市自上周末起持續降雨，單在上周五降雨量達335毫米，創當地近3個世紀以來單日降雨量最高紀錄。電視畫面顯示洪水淹浸合艾市多條街道，多架汽車被沖走，不少人緊抱水上漂浮的發泡膠箱。救援人員出動橡皮艇、水上單車、軍用卡車等交通工具，協助疏散災民。為應對災情，泰國海軍派出唯一一艘輕型航母及14艘船隻救災，救援團隊將配備直升機、醫護人員、救援物資及每日可供應3000份餐食的流動廚房，航母亦可充當流動醫院。(ST)infocast ・ 1 天前
泰國南部水災增至33人死亡
泰國南部宋卡府水災增至33人死亡，政府發言人說，預計洪水開始退卻。當局宣布宋卡府進入緊急狀態，總理阿努廷任命國防軍總司令負責救災和重建。他透過聲明表示，洪災已造成前所未有的破壞，嚴重影響民眾的日常生活，危及居民安全，並大規模損毀公共和私人財產。旅遊城市合艾和南部地區上星期開始下暴雨，超過278萬人的生活受到嚴重影響，數十萬戶家庭被洪水淹浸。宋卡府超過1200人被逼撤離。在合艾，救援人員利用船隻和軍車在洪水中疏散民眾，有人甚至使用充氣兒童水池，將孩子送到安全地方。央視新聞報道，合艾市單在過去的星期五降雨量達335毫米，創該市近三個世紀以來單日降雨量最高紀錄。(WL)infocast ・ 20 小時前
利舞臺廣場外牆廣告牌起火已救熄 無人受傷
銅鑼灣利舞臺廣場在下午12時53分，一個外牆廣告牌起火，火勢蔓延數層樓，濃煙席捲半空。消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午1時43分將火救熄，事件中無人受傷，毋須疏散。警方正調查起火原因。(ST)infocast ・ 1 天前
大埔火警44死279人失聯：香港主權移交後第二宗五級大火，警方拘三名工程公司人員
Lam Yik/BBC CHINESE大埔宏福苑設有8幢，其中7幢起火。 Lam Yik/BBC CHINESE截至傍晚6點半，大埔宏福苑現場一度傳出爆炸聲，火勢變大。 Lam Yik/BBC CHINESE消防表示，目前有兩、三座大樓仍嚴峻，現場溫度高。 LAM YIK/BBC CHINESE現場多個單位陷火海。 Lam Yik / BBC Chinese大火仍未撲滅，現場多人圍觀 ...BBC News 中文 ・ 3 小時前