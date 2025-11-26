香港過去30年出現嚴重傷亡火警災難，連同昨宏福苑的火警，共發生3宗五級火，包括1996年嘉利大廈大火，釀41死、80傷慘劇，以及2008年旺角嘉禾大廈大火，造成4死55傷，事件揭示高樓防火隱患。市民不幸遇上大廈火警時，須注意甚麼事項呢？綜合消防處網頁的應急教育內容及紅十字會資料，提醒市民，大廈發生火警時，應保持冷靜，並迅速判斷應留在單位或撤離，但以安全逃離為目標。

若走廊無煙並決定撤離，應呼喚同住者一同離開，並帶備「逃生三寶」(手機、鎖匙、濕毛巾)，利用最近樓梯逃生，切勿使用升降機，因升降機可能故障，停留在火警樓層，若門突然打開濃煙湧入，對升降機內的人構成極大危險。

若走廊已有濃煙而選擇留在單位，應關閉大門，用膠紙及濕毛巾封門縫，盡量阻止濃煙滲入，致電999報告並告知救援人員身處的位置，保持鎮定，耐心等候救援。消防處強調，防火措施要做足，危急時保持冷靜，生命安全最重要。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/遇火警逃命要冷靜-逃生三寶不可少/622542?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral