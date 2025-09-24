遇狂粉騷擾！曹雅雯想請保鑣每4小時破萬

▲曹雅雯（如圖）近3年來遭狂粉騷擾，她坦承罹患PTSD（創傷後壓力症候群），曾想請貼身保鑣但每4小時1萬元，等於每年要有2190萬支出，讓她放棄，僅能盡量待在家裡，有演出時加派保全維安。（圖／記者陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 金曲歌后曹雅雯今（24）日出席衛武營國家藝術文化中心《大娛樂家5》記者會，坦言自己因長期受到瘋狂粉絲騷擾，已罹患創傷後壓力症候群（PTSD），她曾考慮聘請保鑣，但昂貴的費用讓她打消念頭，因保鑣是以小時計價且有基本時數，光是4小時費用就超過新台幣1萬元，一天下來就要花費超過6萬元，一年下來更會高達2190萬元，這龐大的開銷讓她直呼吃不消而作罷。

▲歌手曹雅雯（左）今（24）日出席高雄衛武營國家藝術文化中心主辦的《大娛樂家5》記者會，坦言她受到狂粉騷擾，經常感到很有壓力。右為指揮家簡文彬。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

遭狂粉騷擾3年、請保鑣太貴 曹雅雯不堪其擾

這名狂粉是新加坡人，騷擾曹雅雯3年期間，使用各種社群帳號追蹤她的動態，讓她感到不安，已經變成習慣性地在回家後頻頻回頭張望，可說是活在恐懼裡，她表示，甚至因此在工作以外的時間幾乎不出門，有演出時就請保全加強維安，她也曾想過要搬家，但搬家又很麻煩，讓她十分苦惱。新北地院在今年6月已依「恐嚇危害安全罪」及「強制罪」，判處這名狂粉6個月有期徒刑，可易科罰金，刑期結束後驅逐出境。

▲曹雅雯（左）將在高雄衛武營藝術文化中心開唱，主辦單位衛武營藝術總監簡文彬（右）承諾，會加強保全，以防狂粉騷擾。（衛武營國家藝術文化中心提供）

主辦單位承諾 曹雅雯開唱將加強保全

除了考慮聘請保鑣，曹雅雯也曾想過隨身攜帶防身用品，如辣椒水，然而，她從警察朋友那裡得知，辣椒水的使用存在風險，如果空氣對流不佳，反而可能噴到自己，所以她並未隨身攜帶。這次要在高雄衛武營公開演出，是否擔心該名粉絲又跟過來？對此，主辦單位衛武營藝術總監簡文彬表示，「我們有一套維安作業流程，也會和治安機關保持聯繫，請大家不用擔心。」

這次與簡文彬、國立台灣交響樂團在衛武營獨挑大樑的個唱，曹雅雯表示，去年因為檔期沒辦法參加，今年受邀演出算是圓夢了，以往都是和別的歌手一起和交響樂團合作，這次要自己獨唱，曹雅雯表示，「我一開始覺得蠻害怕，因為對流行歌手來說很有挑戰性，但又覺得很刺激，我決定放手一搏，把這場音樂會當作送給自己出道15年的禮物。」

曹雅雯獨挑大樑 和簡文彬合作

曹雅雯說，依照過去和交響樂團合作的經驗，雙方的默契及穩定性要夠，才能發揮到最好，「因為交響樂團的節拍大家都是看指揮的動作在走，我們是人，不是機器，情緒一來、心跳一快，動作就會加速，速度不會像錄CD那樣精準。」

她透露自己和交響樂團合作的小撇步，「呼吸很重要，要跟指揮老師一起呼吸，我會故意站得離指揮老師近一點，斜斜的用餘光看他的動作。因為歌手是背對指揮的，只能靠餘光去抓節奏，我們就是一起合作、一起表演，我要跟他們一起呼吸，這是我的實際經驗。」演出將於2026年3月7日、8日在高雄衛武營歌劇院登場。

