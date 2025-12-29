遇見小面港股上市後再拓新篇：全球500店落子新加坡，破局單店複製打造中餐出海新範本

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025年12月29日 - 2025年12月29日，中式餐飲連鎖品牌遇見小面（港股代碼：02408.HK）全球第500家門店暨新加坡首店，在新加坡當地潮流商業地標烏節路313@Somerset正式揭幕。此次海外首店的落地，是遇見小面於2025年12月5日成功登陸香港交易所主機板上市後，在全球化征程中邁出的關鍵步伐，標誌著品牌正式開啟海外市場佈局，將承載川渝特色的中式小面推向世界美食舞臺，為中式餐飲國際化發展注入新活力。據悉，遇見小面在新加坡的拓展步伐正持續加速，新加坡淡濱尼廣場店及其他門店也已在籌備中，將很快與當地消費者見面。





從烏節路走向世界：中式餐飲連鎖品牌出海的"新加坡解法"



遇見小面將海外首站鎖定新加坡、錨定烏節路，戰略意圖遠超單一門店的落地，而是旨在以獅城為跳板，打造"當地語系化成功樣板"，快速積累國際化運營經驗，鍛造覆蓋供應鏈、運營管理、品牌行銷的全鏈路系統性能力。通過深度打磨當地語系化運營經驗，為後續輻射東南亞乃至全球市場構築可複製的核心支點，為"中國小面，全球遇見"的宏大願景奠定堅實根基。



在"麵條+麻辣"這一全球共通口味認知基礎上，"遇見小面"進一步通過本土化融合與消費體驗優化，構築起獨特的品牌差異化優勢。不僅在菜品上堅守川渝風味精髓，還靈活融入各地市場偏好，針對新加坡市場推出了融合本地飲食偏好的特色產品，如結合當地咖啡文化的飲品、傳統小吃糍粑、富有東南亞風味的魚餅、以及蝦仁抄手系列和脆皮大餃子等，有效增強本土親和力。此外，遇見小面貫徹透明消費理念，菜單標價即為含稅價格，結帳時無任何隱形費用，持續提升顧客的就餐體驗與信任感。



從生意前景來看，依託烏節路的客流紅利與新加坡市場對優質中式餐飲的需求缺口，疊加品牌成熟的產品體系，預計首店將快速實現客流與營收的雙突破，成為區域內中式餐飲的代表性門店，為品牌海外擴張樹立信心與標杆。



體系化出海破局：以新加坡為試驗場，引領中式餐飲全球化範式



遇見小面將自主研發的全域數位化賦能系統部署至海外門店。這套系統深度覆蓋了從前端數位點餐、收單，到後廚智慧調度、動態人力排班，再到精准營業預測等核心模組。它不僅將國內成熟的運營經驗模組化輸出，更關鍵的是，它能夠實現對海外門店運營資料的視覺化管理和資金的智慧調撥，讓海外門店運營效率與國內看齊。



從傳統中式餐飲企業的"開分店式"出海，到依靠系統能力的"數位化體系化"出征，遇見小面的戰略實踐，不僅為自身全球化佈局鋪路，更向行業展示了中式餐飲連鎖品牌出海的可持續路徑，為中式餐飲全球化發展提供了重要借鑒，推動中式餐飲從"產品輸出"向"體系輸出"升級，具有深遠的行業意義。





開業儀式上，遇見小面創始人兼首席執行官宋奇表示，"全球第500店是一個全新的起點。 選擇新加坡，是我們在中國驗證成功的整套現代化餐飲管理體系，帶向世界的第一站。我們堅信，源自中國的餐飲文化與運營模型，完全有能力在國際市場贏得先機。"



這碗帶著川渝煙火氣的重慶小面飄香新加坡，不僅是遇見小面全球化征程的關鍵一步，也是中式餐飲體系化出海的一次成功實踐，更是中華美食文化走向世界的生動注腳。此前，遇見小面已於2025年12月5日正式在香港交易所主機板掛牌上市（股份代碼：02408.HK）。依託上市所帶來的資本助力與品牌公信力，公司正加速推進其全球化佈局。未來，隨著佈局的持續深化，遇見小面有望讓重慶小面成為世界麵食主流品類，讓中華美食文化真正紮根世界餐桌，實現"中國小面，全球遇見"的宏大願景。



