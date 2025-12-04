遇見小麵周五掛牌上市 捲預製菜風波 客服都承認

據內媒報導，有內地網民質疑遇見小麵售賣預製菜。(新浪科技)

中式麵餐集團遇見小麵（2408）將於明日（5日）掛牌。據內媒報導，有內地網民質疑遇見小麵售賣預製菜，有遇見小麵前員工在社交媒體上透露，80%都是預製，包括雜醬、擂椒等，甚至連餃子也是急凍。不過，遇見小麵客服亦證實了預製菜的說法。

官方客服:加盟只需準備剪刀和微波爐

遇見小麵客服向內媒表示，加盟遇見小麵不需要準備菜刀、砧板等廚具，食材都是由公司統一配套供應，加盟店只要準備剪刀和微波爐即可以。遇見小麵客服強調，不會採用全開放明廚，會進行部分遮擋。

遇見小麵集資最多6.85億元

遇見小麵是次發售9736.45萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。每股招股價介乎5.64至7.04元，集資最多6.85億元。



