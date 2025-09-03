遊客不滿酒樓1隻花蟹索價3500元 報警獲部分退款

遊客不滿酒樓1隻花蟹索價3,500元，報警獲部分退款(小紅書圖片)

香港物價高企，不時嚇怕遊客。一名遊客最近不滿在香港酒樓用膳，一隻紅花蟹竟然索價3,510元，指報警後獲退回約1,115元。

該名網民在「小紅書」以香港某酒樓「大暴雷」為題，附上早前到柯士甸圓方商場某酒樓午餐的單據，「指一隻紅花蟹秤45両？香港海鮮檔呃秤，遊客慘遭『蟹鉗夾錢包』，報警退回1,115.2 #霸凌遊客 @正義警察」。

事主以AI搜尋紅花蟹重量

事主不相信吃的紅花蟹有45両重，特意以AI搜尋，得出的資訊顯示紅花蟹最重只有1至1.5公斤，但比較罕見，多出現在深海或保護海域。有網民留言力撐事主表示「離晒譜，搶錢都唔係咁」、「睇吓你張單，唯一可以落手就係蟹，好在劏唔到你」。不過，亦有網民指「其實你唔食蟹就得，香港潮州菜中凍花蟹是很貴很貴的」，「你下次來旺角街市看看，2斤或2斤多大花蟹是有的，街市是賣港幣480一斤」。

