遊客闖路中央打卡 大理交管部門暑假勸阻近3000人

【on.cc東網專訊】雲南省大理市蒼洱大道因「路的盡頭是山海」美景，成為遊客必到打卡地。然而，不少人不顧往來車流，貿然駐足路中央拍照，構成交通安全隱患。為此，當地交管部門自7月以來，已勸阻群聚路面拍照高達2,890多人次。

每逢旅遊旺季，蒼洱大道熱鬧非凡。不少咖啡車紛紛停靠路邊做起生意，亦有一群群背着「長槍短炮」的遊客或攝影師在車道內逗留、坐臥。途經此處的車輛不時要被迫緊急煞車等候，或只能響按提醒避讓。今年大理市政協十屆四次會議上有提案提出，為杜絕遊客闖入道路拍照，建議在公路關鍵路段加裝隔離欄，另於附近安全地帶設置專屬拍照點和觀景台，同時清理整頓路邊雜貨舖、咖啡店等。

針對此事，大理州公安局交通管理支隊周二（9日）回應，已成立蒼洱大道交通亂象整治工作領導小組，自7月以來牽頭在蒼洱大道開展聯合執法整治行動13次，累計出動警車55輛次，警力800多人次。過程中，查處車輛亂停亂放行為325宗，取締攤販佔道經營53宗，勸導車輛駛離1,860多宗，有效遏制了交通亂象。下一步將完善蒼洱大道的交通標誌、標線和隔離設施，通過設置隔離欄、綠化帶等物理隔離設施，有效分隔人、車，並防止遊客和攝影師進入車道。

