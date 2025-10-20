不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！
歷史遺產遭踐踏 大阪城石垣成「打卡熱點」
大阪城公園是日本國家指定的特別史跡，其石垣建於16世紀末，是日本城郭建築的重要象徵。然而，近期有多名外籍遊客無視警告標誌，擅自攀爬石垣，該片段在社交媒體上引發輿論譁然。大阪市觀光課表示，儘管目前尚未統計違規人數是否增加，但已將相關區域列為重點巡邏地點，並加強現場警示與勸導。
專家與民眾齊聲譴責 文化財產一旦損毀難以復原
漫畫家さちみりほ在社交平台上嚴正呼籲：「請立刻制止這些行為！石垣一旦崩塌就無法復原，應對無許可攀爬者課以高額罰金！」她指出，大阪城的石垣是少數在戰火中倖存的原始構造，具有無可取代的歷史價值。不少網民也紛紛留言批評：「若是其他國家的文化遺產，這些人還敢這樣做嗎？」、「應該立法加重處罰，才能真正保護歷史建築」。
官方呼籲勿攀爬 違規恐觸法且危險
大阪城天守閣官方網站早已明確指出，石垣屬於重要文化財，為保護歷史遺產與遊客安全，嚴禁攀爬或投擲物品。若造成損壞，根據文化財保護法，違者可面臨最高30萬日圓罰款或5年以下徒刑。更重要的是，石垣本身結構複雜，攀爬不僅危及建築，也可能導致自身受傷。
大阪城天守閣網站：按這裡
更多相關文章：
大阪新酒店7大推介！人均低至$307 鄰近難波站/房內私人桑拿/大阪灣景色 即睇暑假最低房價
大阪酒店19大推介！暑假房價人均低至$267.5 不用轉線直達世博會場、全球最高無邊露天風呂、連接關西最大水療中心
大阪新酒店優惠｜JR大阪站「格蘭龍仕柏酒店」人均低至$486起歎溫泉水療！鄰近大阪新地標購物超方便
大阪免費景點！打卡必去LV ×草間彌生展覽 走進波點無限鏡屋、朝聖巨型南瓜
京都好去處｜京都嵐山花燈路10月浪漫回歸！竹編燈籠點亮竹林小徑 每位$426起 大阪出發、同遊奈良
GD演唱會「Übermensch」Encore大阪站！即睇免入會/抽籤購票方法
2025日本主題樂園排行榜｜大阪USJ屈居亞軍、冠軍毫無懸念？第5位大家未必去過
大阪新酒店｜奢華酒店品牌柏典酒店大阪新開幕！大阪城景觀/先進科技療癒空間/著名音樂人設計冥想空間
遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法
東京機場交通優惠｜羽田機場利木津巴士票買1送1！單程只需$36.9起、最快40分鐘直達新宿站及多間酒店
日本流感季提早殺到！日本厚生勞動省：較去年早5週爆發、東京、沖繩為重災區 即睇預防措施
其他人也在看
萬聖節︱西班牙加泰隆尼亞城鎮禁黑貓領養 防黑貓被用於巫術︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】西班牙東北部加泰隆尼亞地區城市塔拉薩（Terrassa）市政府，為防止萬聖節期間出現與「巫術」有關的惡意行為，暫時禁止居民於 10 月 6 日至 11 月 10 日期間領養黑貓。當局表示，這項措施旨在保障黑貓安全，避免牠們被虐待或被用作節日道具。Yahoo新聞 ・ 1 天前
小鱷魚闖澳洲飯店泳池 遊客仍悠閒池畔曬太陽
（法新社雪梨19日電） 澳洲東北部一間豪華飯店本週末發生小鱷魚闖入游泳池事件，但泳池畔數步之外，遊客似乎仍悠閒地曬太陽未受影響。從畫面可見，幾名遊客正慵懶地躺在泳池邊的躺椅上曬太陽，並沒有人下水。法新社 ・ 1 天前
羅浮宮劫案！4分鐘偷走拿破崙皇室珠寶 歐仁妮皇后王冠碎裂尋回
巴黎當地時間10月19日清晨，世界最大藝術博物館之一——羅浮宮（Musée du Louvre），竟成為史上最大規模文化盜竊案的現場。據當地報導指，當局指有三至四蒙面持槍的匪徒在凌晨3時潛入羅浮宮主建築，在短時間內，破壞多個展示櫃並奪走多件珍貴藝術品。目前巴黎警察廳及法國文化部已成立特別調查組。Yahoo 旅遊 ・ 57 分鐘前
羅浮宮驚天竊案 竊賊光天化日7分鐘奪走8件冠飾
（法新社巴黎19日電） 法國官員與消息人士指出，竊賊今天持電動工具大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便竊走無價的皇冠珠寶，但在逃逸過程中卻遺落一頂鑲有寶石的皇冠。法國文化部聲明指出，被竊的珠寶來自收藏法國皇家珠寶的阿波羅長廊，共有8件失竊。法新社 ・ 9 小時前
美國男子冤獄 43 年終獲平反 出獄即遭移民局拘留 或被遣返嬰兒時已離開的印度︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在美國被錯判入獄逾 43 年的蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）近日雖被撤銷謀殺罪名，終於獲得平反，但尚未迎來自由的懷抱，卻再度被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，面臨被遣返到自嬰兒時期便離開的印度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
BLACKPINK來台開唱「LV三公子愛相隨」！Lisa唱完獨留台灣 網：先約會再回家？
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦兩天「DEADLINE」世界巡演，19日晚間畫下句點，兩場共吸引超過10萬名粉絲到場，盛況空前。演唱會結束後，Jisoo、Jennie、Rosé三人隨即搭車前往小港機場返韓，唯獨Lisa遲遲未現身，引發粉絲熱議。姊妹淘 ・ 5 小時前
壽山村道中年女暈倒 家人揭發惜已天人永隔
【on.cc東網專訊】今日(20日)早上10時06分，一名姓林(49歲)女子家人報案，指林女在香港仔壽山村道6A號一單位房間內暈倒。人員接報到場，經檢驗證實事主已明顯死亡，調查後案件列屍體發現處理，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 9 小時前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 1 天前
Anson Lo盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一向是跳唱擔當，今年他將舉行入行以來第二次個唱，雖然壓力不少，但剛過30歲的他Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜安泰邨行人天橋男子墮樓亡 年約60至70歲身份待查
秀茂坪有人從行人天橋墮下。警方今日早上9時半接獲途人報案指，發現一名年約60至70歲的男子倒臥在安泰邨勇泰樓旁邊行人天橋對開，懷疑他從高處墮下。 救援人員接報到場，該男子現場被證實死亡，初步調查相信他從天橋一處樓梯墮下，警方在場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，男子身上沒有身份證明文件，身份待查。am730 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 23 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
廉署起訴空運物流公司高層與承辦商 涉貪110萬美元簽訂包機協議
廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌同意收受及提供賄款逾110萬美元(折合逾850萬港元)，以向該空運物流公司提供空運服務。兩名被告獲廉署准予保釋，案件今午在西九龍裁判法院提訊。 被告李耀榮(74歲)，深圳市中新時代國際貨運代理有限公司及中新時代國際貨運代理有限公司am730 ・ 10 小時前
旺角一日兩宗偷拍裙底斷正 21歲男港鐵站作案被捕
旺角一日發生兩宗偷拍裙底案。警方昨日下午在區內進行反罪惡巡邏，期間在亞皆老街一個商場，發現一名男子懷疑於商場樓梯用手提電話偷拍一名女子裙底。經初步調查後，警方拘捕該名50歲郭姓本地男子，涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。 另外，警方同日下午約1時45分在港鐵旺am730 ・ 1 天前
緬甸軍方突襲詐騙園區 查獲大量黑市Starlink設備
（法新社仰光20日電） 緬甸軍政府今天表示，軍方突襲國內惡名昭彰的網路詐騙據點之一，並查獲30套Starlink衛星網路設備。官方媒體「緬甸環球新光報」（ Global New Light）報導，軍方日前突擊緬泰邊境附近的KK公園，查獲30套Starlink接收器及相關配件。法新社 ・ 10 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
法國內政部長不排除羅浮宮劫案疑匪是外國人
法國巴黎羅浮宮發生搶劫案,據報有9件珠寶失竊,疑匪仍然在逃。案發在當地星期日早上9時半,3-4名蒙面男子從羅浮宮外一處施工地點,闖入館內的阿波羅長廊,偷走展示櫃內9件拿破崙時期的珠寶後,駕駛電單車逃去,整個犯案過程約7分鐘。報道較早時指疑匪乘坐運貨升降機闖入羅浮宮,其後指他們是爬上伸縮梯,再破窗而入。根據羅浮宮網頁的介紹,阿波羅長廊主要展出法國王室的珠寶與鑽石收藏。文化部長達蒂在案發後到場了解。她表示博物館人員及警方正在調查案件,包括評估失竊珠寶的價值。內政部長努內茲就說,不排除疑匪是外國人,又說今次案件暴露了法國博物館體系的脆弱性。 (BC)infocast ・ 1 天前