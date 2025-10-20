網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑

日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！

大阪城公園是日本國家指定的特別史跡，其石垣建於16世紀末，是日本城郭建築的重要象徵。（圖片來源：大阪城網頁）

歷史遺產遭踐踏 大阪城石垣成「打卡熱點」

大阪城公園是日本國家指定的特別史跡，其石垣建於16世紀末，是日本城郭建築的重要象徵。然而，近期有多名外籍遊客無視警告標誌，擅自攀爬石垣，該片段在社交媒體上引發輿論譁然。大阪市觀光課表示，儘管目前尚未統計違規人數是否增加，但已將相關區域列為重點巡邏地點，並加強現場警示與勸導。

近期有多名外籍遊客無視警告標誌，擅自攀爬石垣，該片段在社交媒體上引發輿論譁然。（網絡圖片）

專家與民眾齊聲譴責 文化財產一旦損毀難以復原

漫畫家さちみりほ在社交平台上嚴正呼籲：「請立刻制止這些行為！石垣一旦崩塌就無法復原，應對無許可攀爬者課以高額罰金！」她指出，大阪城的石垣是少數在戰火中倖存的原始構造，具有無可取代的歷史價值。不少網民也紛紛留言批評：「若是其他國家的文化遺產，這些人還敢這樣做嗎？」、「應該立法加重處罰，才能真正保護歷史建築」。

漫畫家さちみりほ在社交平台上嚴正呼籲：「請立刻制止這些行為！石垣一旦崩塌就無法復原，應對無許可攀爬者課以高額罰金！」（網絡截圖）

官方呼籲勿攀爬 違規恐觸法且危險

大阪城天守閣官方網站早已明確指出，石垣屬於重要文化財，為保護歷史遺產與遊客安全，嚴禁攀爬或投擲物品。若造成損壞，根據文化財保護法，違者可面臨最高30萬日圓罰款或5年以下徒刑。更重要的是，石垣本身結構複雜，攀爬不僅危及建築，也可能導致自身受傷。

