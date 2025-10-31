遊戲圈有哪些「王子」很紅？盤點5位最知名角色，你可能都聽過！

提到遊戲中的王子角色,你會想到誰？是在波斯宮殿飛簷走壁的敏捷身影，還是開著跑車環遊世界的「王子男團」？從經典動作冒險到日式RPG，王子主角們早已成為遊戲史上不可或缺的存在。你知道哪些遊戲圈的王子呢？以下盤點遊戲圈最有名的五位王子主角，看看這些王族如何在玩家心中留下深刻印記。

1. 波斯王子—《波斯王子》系列

波斯王子可說是遊戲史上最具代表性的王子角色。從1989年初代作品開始，這位敏捷的王子就以流暢的跑酷動作和精巧的關卡設計征服玩家。2003年的《時之砂》更是巔峰之作，引入時間倒流機制，讓玩家能夠操控時間修正錯誤。王子在遊戲中不僅要面對波斯帝國的危機，還要處理與法拉公主的複雜情感，成為動作冒險遊戲的經典角色。

2. 諾克提斯—《最終幻想XV》

路西斯王國的王子諾克提斯是《最終幻想》系列中少見的王族主角。他與三位摯友組成的「王子天團」展開公路旅行般的冒險，在尋回被奪走的水晶途中逐漸成長。諾克提斯擁有召喚神兵武器和瞬移能力，戰鬥風格華麗流暢。遊戲描繪他從任性王子蛻變為肩負王國命運的國王，情感刻劃深刻動人，最終結局更是讓無數玩家落淚。

3. 阿特柔斯—《戰神》

阿特柔斯是北歐神話中的洛基，也是克雷多斯與巨人菲雅的兒子，擁有約頓海姆（巨人國度）的王子血統。在 2018 年重啟的《戰神》系列中，玩家雖然主要操控克雷多斯，但阿特柔斯作為同行夥伴扮演關鍵角色，能協助戰鬥並解謎。隨著劇情推進，他逐漸發現自己的神性身分與巨人王族血統。阿特柔斯從懵懂少年成長為理解自身命運的年輕神祇，他與父親的關係刻劃細膩動人，成為現代遊戲中父子情感描寫的標竿。在《戰神：諸神黃昏》中，他更成為可操作角色，展現洛基的多重身分與力量。

4. 庫洛武—《聖火降魔錄：覺醒》

伊利斯聖王國的王子庫洛武是《聖火降魔錄：覺醒》的主角之一。他是一位理想主義的領導者，與失憶的軍師（玩家）並肩作戰，對抗試圖復活邪龍的敵人。庫洛武重視每一位夥伴的性命，體現騎士精神。遊戲中複雜的人際關係系統和永久死亡機制，讓玩家對這位正直的王子印象深刻。《聖火降魔錄：覺醒》的成功也讓庫洛武成為該系列在歐美市場最知名的角色之一。

5. 主角—《勇者鬥惡龍VIII》

雖然遊戲初期隱藏身分，但主角實際上是特洛迪恩王國的王子。他因為詛咒而失去記憶，以衛兵身分展開冒險。這位沉默寡言的王子擁有傳說中的勇者血統，肩負拯救世界的使命。遊戲採用鳥山明的經典美術風格，王子的成長歷程、與夥伴的羈絆，以及最終揭曉的王族身分，都是JRPG經典敘事的典範。

