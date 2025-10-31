舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
遊戲圈有哪些「王子」很紅？盤點5位最知名角色，你可能都聽過！
提到遊戲中的王子角色,你會想到誰？是在波斯宮殿飛簷走壁的敏捷身影，還是開著跑車環遊世界的「王子男團」？從經典動作冒險到日式RPG，王子主角們早已成為遊戲史上不可或缺的存在。你知道哪些遊戲圈的王子呢？以下盤點遊戲圈最有名的五位王子主角，看看這些王族如何在玩家心中留下深刻印記。
1. 波斯王子—《波斯王子》系列
波斯王子可說是遊戲史上最具代表性的王子角色。從1989年初代作品開始，這位敏捷的王子就以流暢的跑酷動作和精巧的關卡設計征服玩家。2003年的《時之砂》更是巔峰之作，引入時間倒流機制，讓玩家能夠操控時間修正錯誤。王子在遊戲中不僅要面對波斯帝國的危機，還要處理與法拉公主的複雜情感，成為動作冒險遊戲的經典角色。
2. 諾克提斯—《最終幻想XV》
路西斯王國的王子諾克提斯是《最終幻想》系列中少見的王族主角。他與三位摯友組成的「王子天團」展開公路旅行般的冒險，在尋回被奪走的水晶途中逐漸成長。諾克提斯擁有召喚神兵武器和瞬移能力，戰鬥風格華麗流暢。遊戲描繪他從任性王子蛻變為肩負王國命運的國王，情感刻劃深刻動人，最終結局更是讓無數玩家落淚。
3. 阿特柔斯—《戰神》
阿特柔斯是北歐神話中的洛基，也是克雷多斯與巨人菲雅的兒子，擁有約頓海姆（巨人國度）的王子血統。在 2018 年重啟的《戰神》系列中，玩家雖然主要操控克雷多斯，但阿特柔斯作為同行夥伴扮演關鍵角色，能協助戰鬥並解謎。隨著劇情推進，他逐漸發現自己的神性身分與巨人王族血統。阿特柔斯從懵懂少年成長為理解自身命運的年輕神祇，他與父親的關係刻劃細膩動人，成為現代遊戲中父子情感描寫的標竿。在《戰神：諸神黃昏》中，他更成為可操作角色，展現洛基的多重身分與力量。
4. 庫洛武—《聖火降魔錄：覺醒》
伊利斯聖王國的王子庫洛武是《聖火降魔錄：覺醒》的主角之一。他是一位理想主義的領導者，與失憶的軍師（玩家）並肩作戰，對抗試圖復活邪龍的敵人。庫洛武重視每一位夥伴的性命，體現騎士精神。遊戲中複雜的人際關係系統和永久死亡機制，讓玩家對這位正直的王子印象深刻。《聖火降魔錄：覺醒》的成功也讓庫洛武成為該系列在歐美市場最知名的角色之一。
5. 主角—《勇者鬥惡龍VIII》
雖然遊戲初期隱藏身分，但主角實際上是特洛迪恩王國的王子。他因為詛咒而失去記憶，以衛兵身分展開冒險。這位沉默寡言的王子擁有傳說中的勇者血統，肩負拯救世界的使命。遊戲採用鳥山明的經典美術風格，王子的成長歷程、與夥伴的羈絆，以及最終揭曉的王族身分，都是JRPG經典敘事的典範。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Tesla 高層強調 FSD 對安全的堅持
Tesla 的高級副總裁 Tom Zhu 最近強調了全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD） […]TechRitual ・ 5 小時前
Elon Musk 的主要科技競爭對手取消 Tesla Roadster 訂閱
Altman 表示：「我真的很期待這輛車！我理解延誤的情況，但等待 7.5 年的時間真的感覺很漫長。」這段話反 […]TechRitual ・ 5 小時前
經典動畫歌曲「殘酷天使的行動綱領」30週年，作詞者自稱還沒看過《新世紀福音戰士》
1995 年播出，至今仍擁有龐大粉絲的動畫《新世紀福音戰士》，其經典主題曲「殘酷天使的行動綱領」（残酷な天使のテーゼ）至今同樣問世 30 年，其作詞者及川眠子最近卻在個人社群 X（推特）上驚人的透露，自己至今還沒有看過這部動畫，在網路上引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
騙案｜五旬女TikTok被搭訕 獲介紹投資黃金痛失400萬元
白撞訊息通常是網上投資騙案或者網上情緣等類型騙案的第一步。過去一周，警方錄得超過160宗網上投資騙案，涉款高達1.2億元。 其中，騙徒在一名本地五旬女子的社交平台TikTok留言搭訕，及後轉至手機通訊程式WhatsApp繼續傾談，騙徒向受害人推介投資高回報的黃金並發出虛假投資網站網址，受害人一個月內將資金存入多個am730 ・ 7 小時前
歐盟Type-C統一令搞到PS5大鑊？火牛強制轉Type-C，驚拔錯掣熄機！
歐盟Type-C統一令搞到PS5大鑊？火牛強制轉Type-C，驚拔錯掣熄機！TechRitual ・ 10 小時前
記者直擊｜萬聖節前夕 蘭桂坊人流增多 警方設置鐵馬
【Now新聞台】今晚是萬聖節前夕，本台記者梁潔瀅晚上約7時5分在蘭桂坊報道，蘭桂坊越來越多人，不少市民悉心打扮，警方設置鐵馬控制人流，不時有廣播呼籲市民不要停留。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
8K 解像度一定好？劍橋研究：你不一定能看到 8K 的好處，觀賞距離、螢幕尺寸都有關係
《衛報》報導一項由劍橋大學（University of Cambridge）與 Meta Reality Labs 合作的研究，指出當螢幕尺寸與觀看距離進入「人眼解析度上限」後，再提高解析度（例如由 4K 升級到 8K）不會帶來可見差異；此上限以每視角度像素數 PPD（pixels per degree）量度，比傳統以 20/20 視力推算的 60 PPD 更高，但依然存在實際極限。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中國大作再一款！《樓蘭：詛咒之沙》首曝實機預告，Steam商店已上線
由中國涼屋遊戲與 PlayStation 合作的「中國之星計畫」今（28）日公開新作《樓蘭：詛咒之沙》首支遊戲實機預告，本作是一款以古西域絲路為背景的 ARPG，發售時間未定，預計登上 PS5、Steam、Epic Game Store 等平台，並支援繁體中文。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
連載太久追不動！《海賊王》《柯南》《獵人》等神作被點名：等到忘記劇情乾脆放棄
漫畫連載，不論是月刊、雙週刊、週刊，對於讀者來說都是一段等待的過程，一些漫畫不被強制腰斬的話，可以順利連載 2-3 年完結，一些可能 5-6 年左右，但也有些作品一連載就是長青作品，因為人氣太高不好完結，又或是作者身體健康因素等，直接連載超過 10 年，甚至是 20 年的時間。近期台灣網友就對於「連載拖得太長」進行熱議，討論從知名作品如《航海王》開始，坦言因連載進度緩慢而選擇停追，甚至是直接放棄不再關注。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
台灣第三季GDP成長逾7% AI需求帶旺經濟成績再次優於預期
【彭博】-- 在全球人工智慧(AI)投資熱潮下，台灣科技產業出口飛速增加，推動第三季經濟成長率逾7%，延續今年以來每季都優於市場預期的成績。主計總處於周五公佈概估值，第三季經濟較上年同期成長7.25%。雖然低於第二季意外火熱的8%成長率，仍為近幾年相對強勁的表現。新聞稿指出，第三季GDP成長率較先前官方預測數增加，主因商品出口增幅較預測數高所致。台灣下半年出口持續呈現雙位數成長率，台積電等科技業提高資本支出，說明在針對川普貿易戰的提前拉貨潮之外，更多的動能來自全球AI巨頭不斷加碼擴張。數家外資紛紛上修對台灣2025年經濟預估，包括高盛預估將高達6.Bloomberg ・ 4 小時前
世外／96分鐘／暴蜂尼亞／沙中瑰寶／小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍／我會好好的︳電影LOL 今期睇咩戲
世外／96分鐘／暴蜂尼亞／沙中瑰寶／小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍／我會好好的︳電影LOL 今期睇咩戲Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Amazon優惠｜Razer Firefly V2 Pro 滑鼠墊歷史低價，HK$710 免運費 RGB 重度玩家必購
想要全面升級你的電競戰鬥基地？那在遊戲設備以外，滑鼠墊這樣的細節也不能放過。Razer 旗下全球第一款 LED 背光遊戲滑鼠墊 Firefly V2 Pro 目前正在 Amazon 上以 US$91 的歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
上海機場首度推出人形機器人管家服務
上海機場首度推出人形機器人管家服務TechRitual ・ 2 小時前
Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？
微軟新公布的財報顯示，相比一年前同期 Xbox 的營收大跌了 30%，這一結果與公司新執行的主機漲價策略無關，加上之前《Halo: Campaign Evolved》登陸 PS 的消息，持續了二十餘年的「主機戰爭」或正式走向終結。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Samsung 在第三季的智能手機市場表現突出
根據 Omdia 最近發佈的報告，三星（Samsung）在第三季度（7月至9月）的智能手機銷售中奪得冠軍。該韓 […]TechRitual ・ 6 小時前
Tesla 高管 Tom Zhu 強調安全為 FSD 的核心要素
Tesla 的高級副總裁 Tom Zhu 最近強調了全自動駕駛（Full Self-Driving, FSD） […]TechRitual ・ 5 小時前
科學家首次繪製 Aedes aegypti 蚊子的細胞圖譜
科學家首次繪製 Aedes aegypti 蚊子的細胞圖譜TechRitual ・ 3 小時前
《Pokemon TCG Pocket》有多神？首年就賺422億，超越《Pokemon GO》
《Pokemon TCG Pocket》在 10 月 30 日迎來上線一週年，官方釋出紀念曝光玩家數據，而雖然並沒有透露營收，但根據數據公司估算，《Pokemon TCG Pocket》在上線首年就賺了 13 億美元（約新台幣 422 億），超越《Pokemon GO》當年的數字。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
iPhone 17 系列加入 Apple 自助維修計劃
iPhone 17 系列加入 Apple 自助維修計劃TechRitual ・ 3 小時前