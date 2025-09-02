遊戲實況主該給開發者分紅？日本設計師提議抽成5%引爆社群論戰！

隨著 YouTube 崛起，也誕生了許多實況主等遊戲內容創作者，多年來大家都認為他們是在幫遊戲公司免費宣傳互相互助，所以大多數情況下，遊戲公司不會對創作者出手，就連任天堂曾經計劃從中抽成，最後也因為大量的抗議而作罷。而最近有日本設計師指出，遊戲實況主、內容創作者實況時，應該讓遊戲開發者獲得其中 5% 的收益，引起社群熱議。

內容創作者和開發者之間的矛盾，一直都在。（圖源：Youtubers Life 3）

深津貴之是日本創作平台 note 的 CXO 經驗長，近日他在 X（推特）上提到，如今社群媒體時代，比起「耗時 3 年兢兢業業製作出曠世巨作」，「每天介紹他人耗時 3 年製作的曠世巨作」不管是在金錢、名聲和勞力方面，都有更高的性價比。讓他認為人類必須克服這種扭曲的現象，並舉例，假如實況主進行遊戲直播，平台方應該要加入能讓遊戲開發者獲得約 5% 收益的機制。但他也認為這難度確實很高，要建立像是 JASRAC 的機制並和開發者合作。

而這篇文章很快引起不少日本獨立開發者共鳴，開發者奥田覚分享個人經驗，他表示自己開發的遊戲，被一名超過 200 萬訂閱的實況主在直播中遊玩，一個晚上就獲得數十萬的觀看次數，卻因為影片詳細資訊欄位沒有放上購買連結，導致這影片完全沒有提升遊戲銷售額，讓他感覺只有實況主賺到錢而已。

認為實況主不像是遊戲開發者一樣，一款遊戲對方實況完之後，可以馬上實況下一款遊戲不需要額外付費，就繼續賺錢，對於開發者來說就只是單方面被消費。甚至有些人只是單純的在貶低他的遊戲，散播負評而已，導致他的遊戲受到影響。

奥田覚的文章則是在網路上爆紅，吸引超過 1,100 萬次觀看，有普通玩家，也有開發者認為，假如真的實施版權抽成，那很多實況主看到後可能會直接跳過，連玩都不會玩：「很多人只是為了看實況主的效果，對遊戲根本不感興趣」、「遊戲行業的矛盾，評論者直播賺得錢比開發者還多」、「應該限制在劇情類遊戲上吧，看過一次就根本不想買」、「基本上實況都是灰色地帶在侵犯版權啊，只是多數不會主動抓」、「比起抽成，我也認為至少要把購買連結放到資訊欄」

