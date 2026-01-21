遊戲手機巨頭謝幕！ROG Phone10 原定2月推出，緊急退下火線

文章來源：Qooah.com

Asus ROG Phone10 發佈計劃日前已被正式取消。根據台灣《電子時報》媒體報道，這款原定於2026年2月與消費者見面的旗艦產品，現已中止開發。

此前，高通在介紹其下一代處理器 Snapdragon 8 Elite Gen 5 時，已明確將 ROG 列為關鍵合作夥伴之一。因此 ROG Phone 10 很有可能率先搭載這款處理器。但是理論上的強強聯合最終未能轉化為現實產品，這可能與全球手機市場增長放緩、細分市場競爭白熱化以及公司內部戰略調整有關。

與此同時，報道進一步揭示了 Asus 手機業務的整體走向。由於與 Google 之間存在的合同義務，Asus 必須為其已售出的所有機型繼續提供至少三年的系統更新與售後支援，因此該公司目前無法正式公開宣佈完全退出手機市場。不過，Asus 後續將不再推出任何新款 ROG Phone 或 Zenfone 手機。在履行完現有承諾後，其手機業務將實質性畫上句號。