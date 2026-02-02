宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
遊戲掌機也文藝復興！國外神人玩家把現代ROG Ally改成36年前經典GameBoy還正常運作
自從上個世紀末，任天堂旗下掌機 GameBoy 問世以來，由於真正讓玩家們實現了「走到哪玩到哪」的超強便利性而大受歡迎，並且真正讓玩家們了解到，原來不管身處在哪都能享受遊戲樂趣，而不必非得要找到一台螢幕、接上主機後才能遊玩。從那之後，雖然中間掌機市場一度因為智慧型手機崛起而式微，但仍然有那些對掌機有所需求的玩家群體，也讓近年來 ROG Xbox Ally 等遊戲掌機推出後再度掀起掌機市場熱潮。只不過，現在竟有新世代 ROG Xbox Ally 掌機的神人玩家實現「文藝復興」，直接把自己的愛機改裝成現代掌機的開山始祖 GameBoy。
綜合外媒報導，國外 Reddit 論壇用戶 alanpep 日前分享了他的遊戲掌機改裝專案：將他手上的 ROG XBOX Ally 改裝成經典掌機 GameBoy。他將 ROG XBOX Ally 當做一台個人電腦，然後把原本用於讓電腦能夠遊玩 GameBoy 卡帶的第三方硬體 GB Operator 進行改裝，把 GB Operator 裝到了自己的 ROG 掌機上，從而完成了這次專案，把 GameBoy 卡帶插入 GB Operator 執行，而 ROG XBOX Ally 此時就是單純做唯一台螢幕顯示器，實現了「在 ROG XBOX Ally 上運行 GameBoy 卡帶」的目標。
alanpep 也表示，雖然比起直接下載模擬器，改裝硬體並不是最簡單能在 ROG 掌機上玩 GameBoy 遊戲的方法，但透過這次改裝專案能讓他感到很多樂趣，並表示自己最滿足的就是將實體卡帶插入時的插入聲。並且，這或許也代表，即便 GameBoy 自 1989 年推出至今已經 36 年了，但它的經典地位仍然長存於玩家心中，總是希望能透過各種方式，重溫童年回憶。而不論透過哪種方法，或許現在只要看到卡帶插進去後仍然能正常顯示畫面，就是玩家們最滿足的時刻了。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊指揮權高度集中於一人之手。隨著張又俠落馬，北京對台策略正從直接動武轉向灰色地帶施壓，包括軍演、心理戰、法律戰與網路攻擊。分析指出，短期內入侵台灣機率下降，但對台壓力恐
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
一周星星 ｜許文軒車輪轉刁鑽提問助觀眾解開「獅子王」「貓女郎」「企鵝人」「白羊君」身份之謎
《中4》四位面具藝人，則會接受主持許文軒Edmond各種「刁鑽大逼供」，好讓《中4》能掌握更多關於4人真實身份的線索。其中一條最驚爆的問題的答案
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...
BLACKPINK Lisa「泰國觀光大使」造型美如公主，穿上Balmain金色泰絲禮服向泰后致敬
BLACKPINK Lisa於高訂時裝周期間動向備受矚目，她最近以「Amazing Thailand」觀光大使身份，身穿Balmain特製的金色高訂泰絲禮服亮相曼谷，化身現代公主備受關注，委多網民看到Lisa的造型後都說：「好似公主」。
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。
錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比
【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」
舒淇追星30年美夢成真！千字文告白張學友「曾夢到披婚紗結婚」：我快暈了
舒淇1月30日在社群平台發表一篇千字長文，以「追星女孩」的角度，回顧自己當張學友粉絲30多年的心路歷程，從青春期的幻想，到成年後真的合作圓夢，字裡行間全是興奮與感謝，也讓外界看見她私下真實可愛的一面。
前J2女神陳欣茵收詐騙短訊險受騙 拍警世片呼籲：真係任何人任何時間都係有機會中招
前J2女神陳欣茵近日收到詐騙短訊，更差點被騙取超過四萬元，她拍片紀錄事件，並提醒網民別「中伏」！
油麻地惠康｜油麻地懷舊風霓虹燈惠康 外觀＋內部一樣懷舊！打卡一流
油麻地有間懷舊裝修的惠康？有網民在Threads上分享，指在油麻地警署對面有間懷舊風惠康，門口裝上霓虹燈招牌，而內部裝修一樣充滿90年代的懷舊氣息！