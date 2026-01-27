錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
遊戲改編電影又滑鐵盧！《重返沉默之丘》上映首日評價大炸裂！爛番茄開盤僅拿9%指數
由 2006 年的《沉默之丘》電影導演 Christophe Gans 執導的《重返沉默之丘》終於於今（23）天正式上映，不過在上映後，國外著名影評網站爛番茄開盤評價卻炸裂，僅獲得 9%（越高越好）爛番茄指數。而紐約時報影評就指出，這部作品看起來就像是由混亂的過場動畫組成的電影，也有影評指出，即便是遊戲玩家，對於電影看起來就像是遊戲廉價畫面的感覺也不會滿意，此外，《重返沉默之丘》對於角色與敘事等電影的重要組成部分也有所欠缺。
此外，也有國外已經看完電影的觀眾指出，《重返沉默之丘》並不忠於遊戲，反而偏離了遊戲本體的劇情與基調。有人直言，《重返沉默之丘》的劇情根本跟遊戲故事是完全兩回事，電影版的故事反而更難以理解了，整體的敘事節奏也非常不好，也有觀眾怒批：「我看過的最爛電影！」
不過，也有《沉默之丘》的粉絲指出，《重返沉默之丘》的電影配樂很棒，而且也是《沉默之丘》粉絲的必看作品，並且也有加進遊戲原作的許多經典元素，整體來說表現其實很出色。目前《重返沉默之丘》在台灣也已上映，全台熱映中。
其他人也在看
AirTag 第二代登場：尋找範圍更廣、響聲更大，Apple Watch 都可精準尋找，香港售價 HK$249 起
Apple 推出全新 AirTag，升級第二代超寬頻（UWB）晶片令「精準尋找」距離較上一代提升 50%，揚聲器亦更響亮；更可用 Apple Watch 進行精準尋找，並支援「分享物品位置」與逾 50 間航空公司合作追蹤延誤行李，香港售價 HK$249 起。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
烏克蘭獲得法國 310 英里射程的 Rodeur 330 無人機以增強遠程打擊能力
法國防務公司 EOS Technologie 最近向烏克蘭交付了首批 Rodeur 330 飛行彈藥，這標誌著基輔在長程打擊和偵察能力上新增了一項重要武器。根據法國《十字報》的報導，這款 Rodeur 330 設計用於情報收集和打擊任務。EOS Technologie 的總裁 Jean-Marc Dzuliani 表示，這一平台能夠自主運行，旨在支持現代戰場需求，特別是在速度、範圍和生存能力方面的...TechRitual ・ 19 小時前
探索動作RPG「噬血代碼II」角色創建器試玩版現已推出！創造的角色可以繼承到主遊戲中
即將於2026年1月29日(四)發行的戲劇性探索動作RPG「噬血代碼 II」的免費角色自訂試玩版已於2026年 []Saiga NAK ・ 12 小時前
BMW 在德國啟用新電池回收設施 以機械方式回收電池材料
BMW 集團在德國啟用了全新的電池回收設施，旨在將電池原材料保持在生產循環中，而不是在車輛壽命結束時進行回收。這個名為電池回收專業中心（Cell Recycling Competence Centre, CRCC）的設施位於下巴伐利亞的薩爾希恩，專注於電池單元和生產廢料的機械直接回收。這種方法避免了目前大多數商業電池回收所使用的化學和熱處理過程。 BMW 表示，這項技術的目標是將回收的材料直接回...TechRitual ・ 15 小時前
X-Humanoid 機器人首次與低地球軌道衛星建立直接連接
X-Humanoid 的 Embodied Tien Kung 機器人成為全球首個與低地球軌道衛星建立直接連結的人形機器人。這一成就據說是在 1 月 23 日於第三屆北京商業空間產業高質量發展推進會上實現的。這個人形機器人成功與 GalaxySpace 的新型翼陣列集成衛星建立了連結，並實時傳輸視覺數據。此次測試標誌著中國首次使用新的相控陣列平面低地球軌道衛星進行多終端、多連接的連結，並在沒有地面...TechRitual ・ 9 小時前
中國電磁滑索系統成功突破音障
在 2023 年，中國的電磁滑塊系統成為首個成功打破音障的大型電磁發射器。根據《南華早報》的報導，該系統在初步測試中能以超過音速的速度加速重達一噸的測試載具。這個系統自兩年前在中國東部城市濟南運作以來，科學家們對使其成為可能的技術提供了新的洞見。 新型電磁軌道系統解決了實現可靠超音速性能的一個持久障礙，即音爆問題。《南華早報》指出，中國的電磁滑塊在地面上產生的音爆足以摧毀傳統傳感器。在超音速速度...TechRitual ・ 23 小時前
世嘉的官方錦標賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！網路直播等資訊已公開
2026年2月8日(日)世嘉的官方大賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！ 此外， []Saiga NAK ・ 15 小時前
AI生態戰升級！蘋果2月放大招：新版Siri攜帶谷歌Gemini登場
知名蘋果 (AAPL-US) 爆料人 Mark Gurman 最新透露，蘋果將於下月推新版 Siri，這將是蘋果兌現 2024 年 6 月承諾的重要一步，也就是讓 Siri鉅亨網 ・ 20 小時前
DJI 1 月狂賞：Osmo Action 5 Pro、Action 4 雙重減價，航拍機及穩定器全線入手良機！
DJI 由即日起至 1 月 31 日，DJI 推出「1 月新年限時優惠」，多款熱門產品包括航拍機、運動相機、手 […]TechRitual ・ 14 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 14 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
庾澄慶帶老婆睇張學友演唱會 散場被狂迷追拍 黑面怒斥：不要拍了
台灣歌手兼主持人庾澄慶（哈林）與張學友過去經常聚在一起；日前，庾澄慶孖住老婆張嘉欣手拖手入場欣賞張學友《60+巡迴演唱會》最終場，非常恩愛，寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章。」張學友於騷上獻唱《只願一生愛一人》及國語版《讓我一次愛個夠》送畀台下嘅哈林，而哈林都有跟住唱，認真老友鬼鬼。日前，有網民於小紅書分享於會場散場時巧遇哈林出入嘅影片，哈林被一群粉絲包圍要求合影，不過有名男士就一邊行一邊拎住部裝咗燈嘅手機，夾硬隊埋哈林到與佢自拍，哈林忍受咗一陣騷擾後，忍無可忍下黑晒面用手推開該男子，怒斥對方：「不要拍了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 19 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
葉舒華3D胸形全看透 白Bra谷爆北半球
【on.cc東網專訊】韓團i-dle台籍成員葉舒華近日挑戰性感尺度，於社交網上載一系列辣照，見她外搭白色西裝外套，裏面竟只着上白色Bra Top，超貼身剪裁令3D胸形表覽無遺，更激露出北半球，加上展現零贅肉、緊緻的美腰線條，即時令粉絲暴動，大讚「辣翻了」、「美出東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前