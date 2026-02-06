《遊戲王：大師決鬥》初代高中生王者誕生！隊伍「@イグニ☆'S」登上 209 支隊伍之巔

科樂美數位娛樂株式會社於 2026 年 2 月 1 日（日）舉辦了「遊戲王：大師決鬥 高中生日本第一決定戰」決賽大會。

在這場具紀念意義的第 1 屆大會中奪冠、榮登初代日本第一寶座的，是隊伍「@イグニ☆'S」。

來自全國各地的 高中生決鬥者 齊聚東京有明的「KONAMI Creative Front Tokyo Bay」，展開一場場熱血對戰。

《遊戲王：大師決鬥》初代高中生日本第一誕生！

廣告 廣告

2026 年 2 月 1 日（日），由現役高中生兩人一組，爭奪數位卡牌遊戲《遊戲王：大師決鬥》日本第一的「遊戲王：大師決鬥高中生日本第一決定戰」決賽大會正式舉行。

決勝戦第一試合

決勝戦第2試合





當天的精彩對戰內容，已於 YouTube「遊戲王 OCG 頻道」的存檔影片「【官方】直播！遊戲王：大師決鬥 高中生日本第一決定戰」中播出。

請務必關注這些肩負未來的決鬥者們所帶來的名勝負。

トーナメント表

通過預賽的 8 支隊伍、共 16 名選手齊聚會場，採淘汰賽制展開激烈對決。

サポーター、解説陣と@イグニ☆'S

展現高中生特有的自由發想，以及與隊友之間羈絆的熱血比賽接連上演。

以應援嘉賓身分參與的井上裕介（NON STYLE）(@inoueyusuke)、宮下兼史鷹（宮下草薙）(@admjpujpwd)、長濱廣奈(@hina_nagahama)也都情緒高漲、興奮不已。

選手たちの集合写真

「@イグニ☆'S」奪冠，亞軍為「うちゅマグキ2人衆」

左からチーズ選手、イチョット選手

喜ぶ@イグニ☆'S





在決賽中勝出、站上全國 209 支隊伍之巔的，是由 Ichotto 選手與 Cheese 選手組成的隊伍「@イグニ☆'S」。

兩人連續擊敗強敵，最終成功成為全國高中生決鬥者的初代王者。

優勝隊伍「@イグニ☆'S」感言

一開始首戰落敗時還很擔心，但能夠奪冠真的非常開心！！

如果還有下一屆比賽，一定還會再來參加。

亞軍隊伍 うちゅマグキ2人衆

在激戰後惜敗、獲得準優勝的，是由 sebek 選手與 nia 選手組成的隊伍「うちゅマグキ2人衆」。

有關大會詳細資訊，請至「遊戲王：大師決鬥 高中生日本第一決定戰」特設網站，或《遊戲王：大師決鬥》官方 X(@yugioh_md_info)確認。

ⓒスタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

ⓒKonami Digital Entertainment

延伸閱讀

🔸「SUPER BOMBERMAN COLLECTION」下載版發售！收錄包含「超級炸彈人」系列在內共計7款作品

🔸Switch 2「eFootball Kick-Off!」將於2026年夏季發售決定！從「世界足球競賽」進化而來的正統足球動作遊戲

🔸「大盜五右衛門大集合！」7月2日發售！收錄13款作品的系列首款合集作品

