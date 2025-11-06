專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
遊戲玩具改善溝通 小童群益會：正向育兒助親子發展
幼兒尚未具備完整的語言能力，常以哭鬧表達需求情緒，為人父母若懂得正向育兒意識、不打不罵對孩子身心發展大有幫助。香港小童群益會發布研究結果指，以遊戲方式促進親子的動作和溝通，配合社工提供育兒支援，可顯著改善提升嬰幼兒發展，八成半父母親職壓力指數亦顯著下降；建議各區設立遊戲為本的親子中心，減少隱性虐兒風險。
香港小童群益會及循道衛理楊震社會服務處於2023年9月至2025年7月期間就恩童計劃的「兩層全面服務」及「遊戲為本社區」的運作模式，展開兩項研究。首項調查中招募152個面臨巨大育兒挑戰的嬰幼兒家庭參與，分成有接受恩童計劃的服務，及不接受服務的對照組。
香港小童群益會總幹事劉翀指，結果顯示，參與計劃的家庭有85%父母親職壓力指數顯著下降，整體壓力水平從51.63下降至45.00；「對照組」的變化則不大，當中約50%家長壓力分數更增加。至於涉240個家庭的第二項研究探討遊戲為本社區模式，並指出遊戲為本的服務成效顯著，49%嬰幼兒溝通、動作問題解決、社會與適應等，均有顯著改善，且較對照組有更好表現。
鄭慧芬：隱蔽、退縮家庭須社區計劃介入
基督教聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生(兒童身心全面發展服務)鄭慧芬表示，現時本港的醫療及社會服務雖然能有效地及早辨識及高危家庭及具發展障礙的嬰幼兒，並提供跟進服務；但部分較隱蔽、退縮的家庭則須自動介入，方能更有效幫助他們和社區服務重新接軌。
強制舉報虐待兒童條例將於明年初實施，港大李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，法例的精髓在於保障下一代而非懲罰父母，及早介入、支援父母才是在源頭減少虐兒風險的良方，同時認為恩童計劃提倡的正向育兒精神「不打不罵」亦對孩子和父母均有幫助。
小童群益會「恩童計劃」
香港小童群益會推出的恩童計劃，旨在以玩遊戲方式促進寶寶發展，有註冊社工和幼兒工作員，會有家庭探訪、按家庭環境提供玩具及設杗，並向家長提供全方位的育兒支援。計劃設有以遊戲模式指導的「童喜點」親子中心，提供不同主題的遊戲場區，讓家長和寶寶一同探索和參與活動。現時服務支援觀塘區、屯元天區和油尖旺區，三個虐兒情況嚴重的地區。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/遊戲玩具改善溝通-小童群益會-正向育兒助親子發展/616009?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 18 小時前
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷
在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
居屋蝕讓｜馬鞍山錦豐苑未補地價485萬沽 業主持貨7年蝕115萬
「買樓買location」還是「買樓買timing」？2018年又是否模頂之年？馬鞍山居屋業主就在這年以未補地...BossMind ・ 17 小時前
國安行動｜黃振華涉香港議會案 母親今早被帶走助查｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接消息指，警務處國家安全處今（6 日）帶走「指明潛逃者」黃振華的母親到旺角警署協助調查。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
《港樓》元朗和生圍項目申建3,562伙 料城規會將開綠燈
曾由中國恒大持有，現被橡樹資本接管的元朗和生圍住宅發展項目，早前向城規會調整項目發展，預計改為分層住宅連洋房發展，共提供3,562個單位。規劃署原則上不反對申請，料明日(7日)城規會審理時可獲通過。 上述和生圍項目位處元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積223.25萬平方呎，申請人以總地積比率1.3倍發展，計劃興建128幢3層高的洋房和47幢6至10層高的分層住宅，全部另設一層地庫。另外，非住用樓面佔約40,903平方呎，當中包括100個安老院床位，總樓面約290.5萬平方呎，預計2031年全部落成。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
湯水食譜│蘿蔔煮魚湯舒緩喉嚨不適？只要這樣做便可以加快煮熟
白蘿蔔除了做蘿蔔糕好吃，其實也是很有益的食材，白蘿蔔有消炎同化痰清熱作用，可以舒緩喉嚨不適感，刨絲加上鱸魚來煮湯，清甜又好消化，刨絲可以縮短煮湯時間，先用魚骨煎香熬湯，最後才加魚肉浸熟，便可以有湯有餸，即睇如何做蘿蔔煮魚湯：Yahoo Food ・ 4 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 23 小時前
T-ara恩靜婚紗首曝光！閃婚導演男友，夢幻仙氣照美翻！
因兩人在交往期間未曾公開戀情，如今直接宣佈結婚，令不少粉絲又驚又喜。不過也因此引發部分網友猜測是否因懷孕而匆忙結婚，對此，韓媒親自向相關人士求證，確認並非奉子成婚，而是兩人感情穩定成熟，選擇在今年冬天攜手邁向人生新篇章。Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老...styletc ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」
一集連爆兩大高潮位，分別是被學勤（陳浚霆飾）及嘉欣（陳星妤飾）偽造錄音誣衊教唆嘉欣自殺的高深（羅子溢飾），以「偽造錄音」以牙還牙；以及林澄（陳曉華飾）剛放監出來的親阿哥林耀（唐嘉麟飾）大鬧法庭鬧…Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前