遊戲變現實！《死亡擱淺2》聯名外骨骼正式發表，讓你爬山、負重能力大增

知名遊戲製作人小島秀夫領軍的 Kojima Productions 與外骨骼製造商 DNSYS 攜手合作，將遊戲《死亡擱淺2》（Death Stranding 2）中的裝備化為現實，推出「Dnsys Z1 外骨骼 Pro - 死亡擱淺2：冥灘之上限定版」，預計將於 2025 年 12 月 2 日作為全球限量商品正式發售，為玩家和徒步愛好者帶來前所未有的真實體驗。

神秘新商品確定為外骨骼！（圖源：Kojima Productions）

根據官方網站，這次聯名推出的外骨骼，是由小島工作室的藝術總監新川洋司親自參與設計，確保外觀和功能還原作遊戲的精神。新川洋司表示，團隊投入了和製作遊戲內裝備同等的熱情與精細度，力求把《死亡擱淺》中充滿未來感的設定真實呈現。產品設計融入了遊戲中的經典元素，像是能顯示電池電量與運作狀態的指示燈，讓使用者穿上它時，彷彿化身為遊戲主角山姆，在現實世界中感受未來科技的力量。

這款外骨骼不只是單純外型吸睛，也具備強大且實用功能，能強化穿戴者的下肢力量與穩定性。它能為使用者的步伐額外提供 50% 的動力，提升徒步時的耐力，並透過 AI 控制系統，輕鬆應對崎嶇山路、樓梯和斜坡等複雜地形。此外，產品特別強調對關節的保護，可大幅減輕膝蓋在負重時的壓力。輕量化設計和長達 4 小時以上的電池續航力，還支援快速更換電池，讓長時間的戶外探索或專業工作更加輕鬆。

