遊日喜訊｜八達通應用程式即日起支援在日本支付

【Now新聞台】八達通即日起，支援用戶透過應用程式在日本進行支付。

港人熱愛到日本旅遊，將來無論在當地食、買、玩，都不用再提前兌換日圓。

八達通公司與日本流動支付平台PayPay合作，即日起支援本地用戶透過應用程式在日本進行支付。用戶只須使用旅遊專頁功能，掃描商戶的支付二維碼，輸入要繳付的日圓金額，即可進行兌換及交易，毋須支付額外手續費。

行政總裁應天麒期望服務可便利市民出行。

八達通行政總裁應天麒：「想像一下，你在秋葉原，在電器商店看最新產品，或者你在東京街頭口渴，不再有匯率爭議，只要拿出八達通應用程式掃描PayPay二維碼，然後完成交易。」

廣告 廣告

支付服務覆蓋衣食住行各範疇的數百萬大小商戶，包括男女老幼都喜歡逛的百貨公司、連鎖電器商店及藥妝店等。已認證的八達通銀包帳戶，每日最高交易限額達3萬港元。

八達通指，兌換匯率參考銀行即時批發匯率計算，務求讓用戶可享「最抵價」。

不少人關心辦理退稅時是否能夠直接將款項退回八達通帳戶，公司則表示相關操作仍研究中，但重申用戶在購物過程中不會被徵收手續費。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰：「對名方面，我們之後再分享提示應該怎樣做，因為錢包上有名字的，那個是可以核對你的名字，做得到退稅，不過現在此刻不是在應用程式內可以完成，所以這個也是小小努力中。除了退稅，下年開始，3%消費額很快會增加，用我們又有另一個優勢，除了匯率外，因為你已經是用港元，就會沒有手續費。」

八達通目前亦支援用戶在內地、泰國及南韓付款。公司指，未來會將跨境支付服務拓展至更多國家及地區。

#要聞