遊日大陸客消費上季減 17.9% 整體旅客消費反創單季新高

儘管 2025 年最後一季的中國大陸遊客消費額下降，但日本去年全年旅客消費總額仍取得 16.4% 增長，創歷史新高。 ( Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images )

去年 11 月初，剛上任不久的日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日外交風波，中共作出連串報復行動，包括「提醒」中國遊客避免赴日。日本觀光廳昨日（21 日）發表最近統計資料顯示，去年 10 至 12 月訪日中國大陸遊客的消費額較前一年同期減少 17.9%，但整體訪日遊客消費額仍錄得增長，並創下單季新高。

全年中國大陸旅客人數逾 900 萬人次 僅次韓國

共同社引述日本觀光廳公佈資料報道，2025 年 10 至 12 月訪日的中國大陸遊客住宿、購物等消費額為 3,534 億日元（約合港幣 173.7 億元），較 2024 年同期減少 17.9 %。不過，日本國家旅遊局同日公佈的訪日外國人統計資料顯示，全年中國大陸旅客人數仍佔第二位，有 909.63 萬人次，增長達 30.3%，僅次於第一位的韓國（945.96 萬人次）。

廣告 廣告

整體訪日遊客消費額而言，去年 10 至 12 月錄得 2.533 萬億日元，增長 10.3 %，創下單季新高。報道稱，帶動增長的主要因素包括日元貶值，旅客住宿時間增加等。全年消費額則為 9.4559 萬億日元，較 2024 年增長 16.4%，創歷史新高；其中中國大陸遊客消費佔 2.0026 萬億日元，佔總體 21.2%，位列第一。

高市早苗去年 11 月初回答國會議員質詢時稱，若台灣有事，伴隨着中國動用戰艦伴隨使用武力，則有可能構成「存亡危機事態」，意味日本可以行使集體自衞權。其言論引發中共不滿，隨後作出連串報復行動，包括由外交部發出「出行提醒」，指稱日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，中國公民在日本安全環境持續惡化，中國遊客應避免前往日本旅遊。