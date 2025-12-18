宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
遊日必買排行榜｜UNIQLO榮登旅客「掃貨榜」冠軍！鬼塚虎跑贏NIKE、Pokémon打入十大
每逢日圓大跌，大家總會趁機去日本「大出血」，究竟遊客去日本掃貨時，最喜歡將日幣投放在哪些品牌？日本觀光廳近日發佈《入境外國旅客消費趨勢調查》，透過網上問卷及機場抽樣，收集了逾2.4萬份數據，統計出最受旅客歡迎的60個品牌排行榜。結果顯示，國民服裝品牌UNIQLO以壓倒性優勢拿下冠軍，調查更指旅客平均每買三件衣服，就有一件來自UNIQLO。緊隨其後的是食品及美妝品牌，分別佔據第二、三位。值得留意的是，香港人熟悉的DONKI只排第11位，任天堂排第15位，反映遊客購物取向正在改變。
日本觀光廳權威調查 服裝類商品最受歡迎
日本觀光廳每季進行的《入境外國旅客消費趨勢調查》（前稱訪日外國人消費動向調查），透過在全國25個機場及港口訪問離境旅客，收集詳細消費數據。今次調查包括2024年全年數據，訪問超過2.4萬名來自不同國家的遊客，以12種語言進行問卷調查，確保數據準確反映各地旅客喜好。調查結果顯示，服裝類商品以16.8%銷量佔據榜首，動漫周邊產品佔10.7%排第二，其後為食品及藥品。
此外，從消費總額來看，前五名「掃貨大戶」分別是：中國、台灣、美國、韓國及香港。單是港台兩地旅客的消費總額已非常可觀，反映出東亞地區對日本商品的高度認可。由於日圓持續偏軟，旅客普遍將更多預算分配給購物，尤其鎖定一些在海外價格偏高或選擇性較少的日本本土品牌，務求將「日圓紅利」最大化，是這個排行榜產生的關鍵原因。
傳統名牌不敵快時尚 便利店藥妝意外上榜
國民品牌UNIQLO能夠奪冠，原因在於其性價比（CP值）及地域差價。不少遊客發現其基本款或功能性服飾在日本的定價遠低於自己國家，造就了「狂掃」的現象。同集團的GU亦以第5名入榜，成功以平價服飾鞏固了市場地位。調查最令人意外的發現，是傳統奢侈品牌如Louis Vuitton、CHANEL、Dior及Gucci分別只排第18、28、32及36位，反而平價快時尚品牌更深受外國遊客歡迎。反映遊客購物習慣正在轉變，實用性及性價比成為主要考慮因素。
值得留意的是，運動潮流鞋款勢頭亦相當強勁。如經典日牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）高踞第4位，超越了國際體育巨頭 Nike（第7位），證明Made in Japan的設計與工藝，是遊客的信心保證。此外，排行榜頭十位，分別是來自北海道的ROYCE'及白色戀人等手信名牌，以及Pokémon（8位）、迪士尼（9位）、環球影城（10位）、任天堂（15位）、Sanrio（17位）、Chiikawa（23位）等主題IP商品，顯示「甜點手信」與「體驗限定」仍然是旅行消費不可或缺的一環。
藥妝類產品同樣表現出色，撒隆巴斯排第16位、太田胃散第42位、合力他命（Alinamin）第48位，顯示遊客對日本藥品的信心。便利店7-Eleven及Lawson分別排第26及55位，證明遊客不只在大型商場購物，便利店的獨特商品同樣吸引。酒類方面，獺祭排第12位，三得利（Suntory ）威士忌第38位，反映日本酒及威士忌在國際市場的地位。
總括而言，這份榜單清楚反映了遊客偏好「服飾實用性」、「經典甜點手信」及「IP授權商品」這三種消費模式，捕捉了遊客的消費新趨勢。
遊日旅客十大最愛購買品牌
UNIQLO
ROYCE'
資生堂
Onitsuka Tiger
GU
白色戀人
Nike
Pokémon
迪士尼
日本環球影城
