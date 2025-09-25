樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
遊日旅客限定福利：免按金入手日本櫻花版西瓜卡！即睇購買地點與注意事項
去日本旅行，交通卡是必備工具。大家熟悉的Suica（俗稱西瓜卡），綠色企鵝版本需支付500日圓按金，但針對訪日旅客推出的 櫻花版「Welcome Suica」卻完全免押金，外型更添收藏價值。這張卡可用於電車、巴士、便利店及餐廳付款，效期為28天，非常適合短期旅客使用。去日本，這張卡幾乎必定要入手！
外國旅客專屬特別版
「Welcome Suica」專門針對持觀光簽證的外國旅客發售，購買時需要出示護照確認身份。這張卡最方便的地方，就是在成田機場和羽田機場入境後就能立即購買。JR東日本在主要車站都設有旅行服務中心，包括東京站、新宿站、澀谷站、池袋站、上野站等熱門地點。另外，成田機場第一、第二航廈和羽田機場第三航廈還設有「Welcome Suica」專用售票機，支援中文介面操作。首次購買可選擇1,000至10,000日圓不等的儲值金額，全部金額都能直接使用。如果帶小朋友同行，記得幫6至11歲的兒童購買兒童版，搭車時會自動以兒童票價計算。
使用期限及金額上限
不過大家要注意的是，「Welcome Suica」最大的限制就是28天有效期，從購買當天開始計算，過期後卡片會自動失效。更重要的是，卡內餘額完全不能退款，即使提前離開日本或卡片過期，裡面剩下的錢也拿不回來。因此建議採用「少量多次」的儲值策略，每次只加值1,000或2,000日圓，快用完再加值。儲值上限為20,000日圓，可在車站售票機、便利店或指定地點加值，但只接受現金付款。購買時會附送一張Reference Paper參考證明文件，上面標示有效期限，建議隨身攜帶以備查驗。雖然有這些限制，但對於短期旅遊的遊客來說，免押金的便利性已經相當吸引。卡片設計精美，用完後還能當作東京旅行的紀念品帶回家，也算是物有所值。
Welcome Suica
換購地點：主要集中在JR東日本轄區內，特別是機場和主要車站的「JR東日本旅行服務中心」、成田機場第1、第2、第3航廈、羽田機場第3航廈、東京、新宿、池袋、上野、品川等主要車站內的「JR東日本旅行服務中心」以及JR東日本的自動售票機
有效期限：開始使用日（首次感應刷卡）起算，有效期間為28天。
儲值上限：20,000日圓
儲值餘額：卡內的餘額無法退款，建議在離開日本前將餘額用完。
網址：按這裏
