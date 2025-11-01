遊泰墮崖案受害人揭前夫涉電詐 險被賣到緬北

【on.cc東網專訊】內地女子王暖暖6年前懷孕期間赴泰國旅遊，遭新婚丈夫俞某冬推落山崖後奇迹生還，近日向法院提出離婚獲准。內媒周三（29日）報道，俞某冬被揭為電詐人員，王暖暖曾透露對方原計劃將她賣至緬北。她周四（30日）表示，會不斷普及自己的故事，反對騙婚、電詐等。

王暖暖憶述，俞曉冬2019年曾企圖將她賣入緬甸，她認為並非偶然，對方極有可能是電詐團隊的頭目，這種感覺就好像在當初泰國烏汶開庭時，主動前來作證的小食部阿姨，眾人一起七拼八湊，還原了真相。她形容，這不單純是一場失敗的婚姻，也是一場從頭到尾被精心策劃的專屬騙局，這種被專業培訓過的詐騙人員，連她這種見多識廣的生意人都騙得過，更別說是普通人群。

事發後王暖暖選擇勇敢地在網上發聲，之後有一名女子聯絡她，她才得知原來自己是俞曉冬在曼谷以戀愛為由鎖定的第三個目標。柬埔寨太子集團電詐人員小王在隔空對話中，透露俞曉冬接近王暖暖的過程高度專業化，他通過研究女方朋友圈精準分析情感需求，偽裝「完美人設」，追求手段與詐騙集團培訓課程內容完全一致。王暖暖強調，反對家暴、反對婚內傷害、反對騙婚、反對電詐，詐騙集團的惡行不止，其宣傳也不停。

