遊艇經濟｜海事處拆牆鬆綁允訪港遊艇泊指定水域 預留5海灣作錨泊區

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
其他人也在看
重遇探訪劏房學生踏紅館舞台 李家超感動、驕傲：改善民生是終極目標
「共創明『Teen』計劃」2022年展開，當時行政長官李家超曾探訪一名住劏房、就讀中二的李靖甫同學，因為參加「共創明『Teen』計劃」後可以進修小提琴。時隔三年，該名中學生已就讀中五，日前在紅館國慶文藝晚會演出，李家超今日(5日)在社交平台上傳與李靖甫再次見面的影片，兩人見面敘舊，期間李靖甫表示，自己每周都有練習小提琴am730 ・ 20 小時前
尼坦雅胡：以色列談判代表團10/6前往埃及
（法新社耶路撒冷5日電） 以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列談判人員將於明天前往埃及，談判確保遭扣在加薩的人質獲釋事宜。尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中表示：「代表團最快明天出發，參加在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的談判。」法新社 ・ 10 小時前
王毅周二起 出訪意大利及瑞士
【on.cc東網專訊】中國外交部發言人周日（5日）宣布，應意大利和瑞士邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於周二（7日）至下周日（12日）訪問意大利並召開中意政府委員會第12次聯席會議，以及赴瑞士舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣報告｜中秋節賞月多雲有一兩陣驟雨 最高氣溫約32度
【Now新聞台】本港今日(10月6日)天氣預測，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。 展望未來數日大致天晴，持續酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
金價上升刺激本地零售 珠寶業界：促本地客消費改善生意(梁柏晞報道)
【Now新聞台】國慶黃金周，刺激零售市道。有珠寶業界人士指，金價持續上升趨勢促使本地顧客消費，令業界生意有改善。 因美國政府持續停擺，刺激避險需求，金價繼續上揚，每安士突破3900美元，金價上升影響本港零售表現。有珠寶業界在本台節目《時事全方位》指，本地顧客因金價趨勢購物，令今年黃金周銷售額上升百分之25。珠寶店港澳台區區域總經理李敏姬：「金價自9月起有非常急速攀升，升穿很多顧客觀望金價時的心理關口，今年又是婚嫁好年，我們很多本地顧客本身想等一會，未需要可能(金價)回落才買，但這麼急的升勢，促使很多人在假期出來買婚嫁產品。」但她指旅客因退稅等原因，消費力度未如以往，希望政府增加旅客免稅額，吸引他們消費。有商場代表指黃金周期間，商戶生意額都有增長，珠寶、衣履等租戶有約一成增幅。新地代理租務部(推廣)助理總經理馮穎欣：「情況與想像差不多，我們整體都認為人流按年會有10%升幅，主要是外遊情況比我們預期少。香港人其實留了在港過節或慶祝，旅客量按年也增加，其實對商場人流氣氛有很好的帶動。」馮穎欣又指，商戶都有把握機遇在黃金周期間推出不同產品，例如聯乘款式，吸引訪客消費。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
海心公園傷人案疑兇被捕｜比特幣價格創新高｜Theresa 傅寶誼示範化妝「剛動了兩個地方」｜10 月 6 日・Yahoo 早報
紅磡海心公園周六（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方昨日（6 日）下午表示，已拘捕該名疑犯。初步調查顯示，疑犯與兩名受害人並不相識，現場亦無爭執或結怨情況，三人均無黑社會背景。調查方向包括疑犯是否有精神問題。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
「雞排哥」爆紅 工作量暴增拒絕休息
【on.cc東網專訊】江西省景德鎮市一名男子擺攤賣炸雞扒期間頻繁爆出金句，獲「雞排哥」之稱。面對不少顧客趁十一中秋長假前來，他日前坦言工作量確實增加，也略感疲憊，不過仍將全勤出攤，盡可能調整工作及精神狀態，透過最飽滿熱情歡迎五湖四海朋友來玩。on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
好人好事｜男友喝奶茶後不適 熱心港男出手相助 內地旅客：香港是溫暖城市
人在外地，需要求助時有人願意出手相助，是一件溫暖的事！近日就有內地旅客在小紅書發文，指當時在101號巴士上，男友因空腹喝下港式奶茶，導致心跳加速和呼吸不暢，且嘴唇發白。發文者稱，當時心裡「萬分緊張」，還拿着一個很大的重包，難以扶男友下車。am730 ・ 17 小時前
連假首天長榮航空爆2宗事故 大阪返台客機遭擦撞
【on.cc東網專訊】台灣長榮航空在中秋連假首日傳出兩宗事故，其中一架波音787型客機上周六（4日）從上海浦東國際機場返台後發生機尾擦地。另一架原定同日返台的客機也在日本大阪遭擦撞，航班臨時取消。on.cc 東網 ・ 3 小時前
北角有酒店更衣室失竊 29歲職員值12萬元手錶不翼而飛
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 17 小時前
蕭亞軒「家庭成員」欄驚見柯震東 小鮮肉新歡身份曝光
【on.cc東網專訊】台灣天后蕭亞軒向來有「小鮮肉收割機」之稱，感情生活精彩，且每任男友均年輕靚仔。近日有網民發現內地影音網站中，蕭亞軒的簡介被惡搞，其中「家庭成員」一欄中列出其16位前男友及緋聞男友的名字，當中包括王陽明、白梓軒、周湯豪、柯震東等，引發網民熱列東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
採訪日誌｜市建局分享未來業務發展方向／薄扶林村及大坑都有中秋舞火龍
【Now新聞台】今日(10月6日)市建局提交工作報告，又分享未來業務發展方向。 另外，今日是中秋節，薄扶林村及大坑都有舞火龍。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
山寨水風波招標受質疑 財庫局：價錢非採購唯一或首要標準
【on.cc東網專訊】政府早前爆出「山寨水」招標風波，財經事務及庫務局設專責小組檢視現有採購制度，並邀審計署進行審計。財經事務及庫務局局長許正宇今日(6日)在立法會相關事務委員會上強調，價錢並非唯一或首要標準，在採購時，價及質都兼顧是當局過去奉行的要求，未來亦會on.cc 東網 ・ 4 小時前
海關查入境車輛檢值240萬依托咪酯 司機及乘客被捕
【Now新聞台】海關偵破首宗以7人車經港珠澳大橋販運依托咪酯入境香港案件，檢獲240萬元依托咪酯粉末及煙彈，司機及乘客被捕。 海關人員周六在港珠澳大橋香港口岸截停入境7人車清關，在車內一個包裹檢獲約850克依托咪酯粉末，收藏於2個奶粉膠樽內，並在乘客隨身物品搜獲依托咪酯煙彈，41歲司機及49歲乘客被捕。海關相信，販毒集團以迂迴路線將毒品經由馬來西亞寄到澳門，再派人提貨經陸路偷運本港。兩名男子分別被控一項販運危險藥物罪，乘客再被加控管有危險藥物罪，周一在西九龍裁判法院提堂。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
陳茂波：零售業穩中向好 年末盛事續吸引旅客
【Now新聞台】財政司司長陳茂波指，零售業正朝穩中向好的方向發展。 陳茂波日前到中上環探索「網紅式」城市行路線。他在網誌指，十一黃金周首四天，內地訪港旅客按年多7%，達87.7萬人次，海外旅客亦有約12.6萬人次，按年增逾30%，引述零售業界預計十一黃金周生意會有增長。他又指，零售銷售總額連升四個月，加上股市興旺、住宅物業市場回穩等因素，相信零售業正逐步回穩。展望今年餘下時間有不同盛事及國際活動支持市道，能吸引人流及帶動消費，政府會繼續透過盛事加旅遊模式，吸引更多旅客；同時繼續招商引資，本周將與新一批十多家重點企業簽約，包括三家全球十大醫藥企業。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
加加得得升海洋公園入場人數 盼大熊貓產品增收入
海洋公園大熊貓加加、得得今年8月一歲生日，海洋公園主席龐建貽說，牠們的出現為海洋公園帶來新機遇，入場人數錄得兩、三成增長。公園零售店目前有超過一半出售的產品都與大熊貓有關，涵蓋食品、珠寶和服裝等範疇，期望產品能夠增加公園收入。 海洋公園一度連續7年虧損，直至龐建貽上任後一年的2023年轉虧為盈。龐建貽在一個電台節am730 ・ 11 小時前
為派兵芝加哥與波特蘭 川普政府貼「戰區」標籤
（法新社芝加哥5日電） 美國總統川普政府今天將芝加哥形容為「戰區」，藉此不顧當地民主黨籍首長反對來部署軍隊；與此同時，法官暫時阻止了白宮向另一民主黨執政城市波特蘭（Portland）派兵。對於川普一再將波特蘭形容為「戰火肆虐」，美國地區法院法官伊莫蓋特（Karin Immergut）頒臨時禁令，指「總統的認定完全脫離了事實」。法新社 ・ 4 小時前
優勢速度稱霸濱海灣市街賽道Russell贏得新加坡GP
優勢速度稱霸濱海灣市街賽道Russell贏得新加坡GP 繼前一天在排位賽中力壓群雄奪得竿位之後，George Russell在新加坡GP正式比賽中持續展現優勢速度，於第1彎搶下領先地位之後，主導整場比賽的節奏，一路領先直至終點，順利贏得他本賽季的第二座分站冠軍。而濱海灣市街賽道的61圈比賽大部分時間的焦點，在於Max Verstappen與Lando Norris的亞軍之爭。從第五起跑的McLaren車手，整場比賽給予Red Bull Racing王牌非常大的壓力，尤其是後段比賽Verstappen掙扎於煞車方面的問題，讓Norris追近到可以開啟DRS的範圍之內。但現任世界冠軍憑藉超群的駕駛技巧，始終將英國車手拒於身後，成功收穫亞軍。McLaren車隊則在Norris以季軍登上頒獎台，和Oscar Piastri拿回第四名的情況下，累積了足夠的積分，提前六場比賽榮獲車隊世界冠軍取得二連霸。象徵新加坡GP開跑的五組紅燈熄滅後，起步迅速的竿位得主Russell輕鬆取得領先，Verstappen雖試圖以軟胎起跑搶位置，但並未能抵銷從較髒一側展開比賽的劣勢而維持在第二。Norris在第1彎前Racingnet ・ 14 小時前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前