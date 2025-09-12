韓國機場9月19日起罷工！中秋假期旅遊或面臨航班混亂

打算趁中秋假期飛往韓國賞楓或購物的話，可能要多留意航班動態了。「全國機場勞工聯合會」宣布，即將由9月19日起，於韓國15個主要機場，展開罷工行動，正值旅遊旺季，機場運作或受影響，航班延誤甚至取消的情況不容忽視。

由仁川、金浦等15座機場勞工組成的「全國機場勞工聯合會」已宣布，將於9月19日起發動罷工，行動預計持續至中秋連假結束。（getty images）

罷工橫跨假期 航班安排或受衝擊

由仁川、金浦等15座機場勞工組成的「全國機場勞工聯合會」已宣布，將於9月19日起發動罷工，行動預計持續至中秋連假結束。工會成員主要負責機場設施維護、消防及電力管理等工作，若人手短缺，機場運作勢必受阻。工會指出，今年農曆新年期間即使未罷工，仍有航班延誤達3至8小時，突顯員工不足的問題，預料今次罷工更可能導致航班取消，旅客需有心理準備，因為受影響機場涵蓋港人常用的仁川、金浦、釜山金海與濟州等主要國際機場。

工會預料今次罷工更可能導致航班取消。（getty images）

工會要求改善待遇 仁川機場稱有應變安排

工會提出多項訴求，包括改善仁川機場輪班制度，改為「四班兩輪制」、補充人力以應對仁川機場第四階段擴建，以及提升全國機場子公司待遇上的不利條件。他們批評資方未兌現承諾，導致工時過長、工傷頻繁，甚至出現員工過勞猝死等情況。雖然工會強調罷工是為保障員工權益，但航空業界擔心中秋旺季機票已售罄，若出現大規模罷工，將引發混亂。

仁川機場方面則表示，已按法例安排足夠替代人員，有信心維持基本運作。他們亦指出，農曆新年延誤是因新安檢設備導致，今次情況未必重演。不過，旅客如有計劃於9月下旬至中秋期間前往韓國，仍建議密切留意航空公司公告，預留彈性時間，以免行程受阻。

旅客如有計劃於9月下旬至中秋期間前往韓國，仍建議密切留意航空公司公告。（getty images）

