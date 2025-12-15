運動人注意！打破傳統蛋白質飲品印象 大力推介Juicy Protein

蛋白質飲品不再只是運動後的補給，現在有了全新選擇：Juicy Protein，一款專為追求健康生活的人士打造的創新蛋白飲品。口感清爽，更以「Protein. Done Different.」為理念，打破傳統蛋白質粉的厚重感，讓補充蛋白質變得像喝果汁一樣輕鬆自然！

節日期間推出的 Juicy Protein 主攻輕爽、高蛋白與零添加糖配方，提供20克及35克兩種蛋白質含量選擇，不含奶類成分，四款口味：番石榴青檸（20g）、熱帶水果（20g）、蘋果（35g）、橙（35g），迎合消費者對非乳製、高蛋白即飲產品的需求。

無論是上班族、學生，還是健身愛好者，都可以輕鬆在日常生活中加入這款飲品，為身體提供所需能量。





Juicy Protein 現已於全港超過 380 間 Circle K 便利店上架，售價為 $15（20g 系列）及 $25（35g 系列）。