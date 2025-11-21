運動企業GYM AESTHETICS為運動員及港人健康全力導航

多元發展全民運動 推動AI健康管理 引領香港先進田徑錦標賽十周年等國際體育盛事

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - GYM AESTHETICS（GA）作為本地領先的運動企業，持續投放資源支持多項本地及國際級賽事，致力為香港體育發展和全民健康注入新動力。GA及集團旗下姊妹公司LIVE4WELL提供健康科技支援，以實際行動呼應特區政府《2025年施政報告》推動體育盛事化及產業化的政策方向。GA持續引領本地體壇盛事里程碑，近日全力支持十周年香港先進田徑錦標賽（HKMAC），該賽事規模不斷擴展，鼓勵不同年齡人士透過運動實踐健康人生和追夢。香港科技大學近日獲批籌辦本港第三間醫學院，該醫學院的定位融合醫療和科研，配合政府將香港發展成「國際醫療創新樞紐」的願景，正正與GA及LIVE4WELL推動AI預防保健的理念一致。集團期望與新醫學院及政府當局緊密合作，推動全民健康生活模式及以創新科技賦能健康管理。





廣告 廣告

運動企業GYM AESTHETICS多年來秉持推廣體育運動的使命，與姊妹公司LIVE4WELL致力在香港建立多元化的體育生態系統，支持國際體育盛事。



以運動實踐全民健康生活願景 共建醫療創新樞紐



GA多年來秉持推廣體育運動的使命，致力在香港建立多元化的體育生態系統，支持大眾養成恆常運動的習慣。集團足跡遍及多個運動領域，包括主辦GA110 全港學界三人籃球錦標賽，帶領大專運動員進軍日本舉辦的2025 WUBS 世界大學籃球系列賽，與歐洲美式足球聯盟合作，積極參與推廣香港網球公開賽等世界性賽事，以及匹克球、壁球、棍網球、柔道等多個運動項目，展現集團對體育發展的全方位承擔。而在本周末舉行的一連兩日香港先進田徑錦標賽2025 由GYM AESTHETICS冠名贊助，與大會同慶賽事十周年里程碑。



GYM AESTHETICS董事總經理及LIVE4WELL聯合創辦人黃敏詩女士表示：「我們深感認同今年HKMAC十周年盛事賽事的主題『The Celebration of Life』。賽事打破年齡界限，為35歲及以上的運動愛好者提供競技舞台，充分體現體育運動的包容性與普及性。我們在推動全民運動與支持精英運動員發展雙軌並行，一方面透過支持HKMAC等優質體育盛事，積極配合《2025年施政報告》推動體育盛事化及產業化的政策方向，提升香港作為『亞洲盛事之都』的國際形象；另一方面展現運動企業在回饋社會、持續推廣全民運動、建立全民健康生活模式的使命和承擔。」



喜見科大建第三間醫學院結合科研定位 集團盼促AI健康科技合作



此外，香港積極發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐，而香港科技大學近日成功獲政府批准籌辦本港第三間醫學院，標誌着本港醫療發展邁向新里程碑。科大醫學院融合科研與醫療的定位清晰，將充分運用其在數據科學、人工智能等領域的優勢，配合政府推動香港成為「國際醫療創新樞紐」的戰略定位，展現香港的前瞻視野。GA和LIVE4WELL喜見以創新科技輔助醫療發展的趨勢，與我們推動AI賦能健康管理的理念一脈相承。集團期望與新醫學院及政府當局緊密合作，推動以AI賦能健康管理，做到「治未病」，提升市民健康、減省長遠公共醫療開支。



培養本地精英運動 助力運動員轉型發展



在推動全民運動的同時，GA一直以培養本地精英運動員為己任，深信優質的裝備、系統化的訓練和高水平的比賽機會在運動員成長過程中缺一不可。集團過去數年支持ITF青少年世界網球巡迴賽、香港分區網球巡迴賽、香港中華遊樂會全港網球公開賽等重要賽事，為年輕運動員提供實戰經驗和成長平台。



在GA的支持下，多位本地運動員取得令人矚目的成就。前網球選手王康傑成功轉戰匹克球，其出色表現有目共睹，成為年輕運動員轉型發展的典範；年輕網球手鄭肇致在GA的協助下越戰越勇，於今年成功轉戰職業賽事，標誌著其運動生涯邁向新一頁；世界排名第30位、香港第一的全職壁球港將何子樂亦在GA的支持下繼續追夢。這些成功故事印證GA長期扶持本地運動員成長的決心，為香港體育人才培養注入持續動力。



展望未來 共建健康活力香港



集團深信，運動的終極目標是提升個人健康。LIVE4WELL作為香港領先的創新健康科技平台，透過自主研發的AI動作捕捉技術，為運動愛好者提供立體動態健康評估及個性化運動處方，將專業健康介入從「治療」前移至「預防」階段，與《2025年施政報告》中強化基層醫療與應用創新科技的措施相互配合。透過科技賦能及專業支援，致力協助政府建立「預防為主」的醫療健康生態。



展望未來，GA期待與LIVE4WELL攜手與政府當局，包括醫務衞生局、文化體育及旅遊局、康樂及文化事務署、基層醫療署等緊密合作，將運動科技及預防保健帶進社區。集團亦將繼續秉持對體育發展的承擔，全力支持多元運動項目，為香港體育生態系統的健全發展作出貢獻。集團盼與社會各界攜手推動香港體育產業化發展，加快實現政府的體育發展願景，為市民建立更健康、更有活力的未來。







「GYM AESTHETICS冠名贊助香港先進田徑錦標賽2025」活動詳情：

日期： 2025年11月22日至23日

地點： 灣仔運動場

參賽資格： 35歲或以上運動愛好者

項目： 超過5個田項及15個徑項

預計參賽人數： 逾千名來自中國內地、新加坡、馬來西亞、泰國及歐洲等十多個國家及地區的本地及國際健兒



高清圖片 按此Hashtag: #GYMAESTHETICS #LIVE4WELL #HKMAC



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於GYM AESTHETICS

GYM AESTHETICS (GA) 是一個起源於德國的跨運動品牌，秉承德國在質量和創新方面的卓越標準，致力於為運動愛好者提供兼具功能性和美感的高品質運動裝備。品牌的口號「Beyond 110%」體現了其對卓越的不懈追求，以運動員的需求為核心。多年來，GA的贊助範圍涵蓋了3x3籃球、網球、棍網球、壁球、匹克球和先進田徑錦標賽在內的11項運動，支持的團隊包括德國棍網球國家隊和中國香港代表隊等。這展示了GA支持體育發展的熱情和決心，希望能夠吸引更多運動愛好者的關注和支持。



關於LIVE4WELL

LIVE4WELL是香港領先的創新健康科技平台，作為全球首個整合預防保健、人工智能與行為激勵的健康生態系統，透過自主研發的AI動作捕捉技術實現立體動態健康評估，提供個性化健康管理方案。



平台核心產品「智健通」（VIV PASS）革新健康管理模式，提供個人健康基線建立、AI數據分析、個性化運動處方及24小時健康守護。LIVE4WELL創新地將健康管理與獎勵機制結合，透過Sweat Point積分和WELLshop生態實現「郁郁就賺」理念，讓健康行為獲得實質回報。





新聞稿由客戶提供

