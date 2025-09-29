運動與認知障礙：物理治療師教你幫腦Keep Fit

撰文：胡文心（香港物理治療學會 老人科專研組副主席、註冊物理治療師）

陳女士今年62歲，最近家人發現她時常精神恍惚，購物時時無法處理慣常的金錢交易，又忘記回家的路，逐漸變得缺乏動力而不願外出。女兒帶陳女士求醫，醫生診斷陳女士為認知障礙症，給她處方了一些藥物並轉介物理治療，希望幫助陳女士延緩病情。

物理治療如何幫助認知障礙症患者改善病情？

物理治療師一般會為認知障礙患者評估，並按患者的認知功能及活動能力處方合適的運動治療，既能幫助患者改善認知功能，又可提升活動能力，又提升活動能力，從而保持生活質素。

運動如何改善認知功能？

運動對於大腦健康和認知功能具有重要影響，大量臨床研究顯示，運動治療可以幫助中年人士及長者，預防或延緩認知障礙症的病情。

廣告 廣告

實證顯示，運動可以刺激腦源性神經營養因子（BDNF）的釋放，保護神經元免受損傷；腦神經元是維持大腦功能的重要組織，認知功能有賴於健康的腦神經元。而運動亦有效增加大腦血流量，提供養分以幫助腦神經元的新陳代謝，從而增強和維護大腦管控的認知功能。

運動可以預防認知障礙症嗎？

研究指出，運動能有效減低大腦退化的機會，預防認知障礙症。其中一份研究邀請了過百位55至80歲，沒有固定運動習慣的長者參加，其中近半參加者進行了為期7星期，每星期三次的帶氧健體操。結果發現，參與帶氧運動的長者在多項認知功能方面，表現均優於僅定期進行伸展運動的長者。而大腦負責認知功能的前額葉和顳葉部分的神經組織亦明顯增大。

什麼運動既適合長者，而又對預防和延緩認知障礙症有效？

實證指出，多種形式的運動均有助於提升認知功能，讀者可以按個人能力和興趣作選擇。

帶氧運動：每週三次、每次30分鐘的中至高強度帶氧運動，是最早被認定為能有效預防或延緩認知障礙症的運動類型。進行帶氧運動時，需要留意自己的生理狀況，運動強度應該足夠讓運動者感到脈膊和呼吸加快，但仍然可以輕鬆地進行對話，講到完整句子(中程度的帶氧運動) ，或幾個詞語(高程度的帶氧運動)。帶氧運動包括快步行、緩步跑、沿地踏步、騎自行車等。 肌力運動: 肌力運動已被證實能顯著改善認知功能，尤其有助解決問題和工作記憶等的執行功能。建議進行阻力訓練，如：器械運動，或提重物步行，重覆站立坐下等。 平衡能力鍛煉和協調性訓練：進行這類運動需要專注力，對認知能力有直接益處，平衡鍛煉例如踮腳站立、單腳站立、直線行走，而球類運動和社交舞等亦是合適的協調性訓練。 身心練習：研究表明，太極、八段錦、瑜伽以及其他身心練習能對認知健康產生積極影響，因為這些活動將身體運動、精神專注與減壓效果結合起來。 以上運動亦可以結合認知及專注力訓練，例如進行急步行時時，記住特定顏色的路牌或數字標誌，然後在運動結束後回想；也可以在進行站立坐下運動時，列舉喜愛的食物等。 此外，有規律的戶外社交活動，例如和朋友到公園步散步，亦可以提升生活品質、改善情緒，並促進社交互動能力。

運動鍛鍊的效果需要時間才能顯現，所以要持之以恆，才能獲得最大的益處。除了預防認知障礙或提升認知功能，運動與長者的健康亦息息相關，例如預防跌倒、穩定血糖和血壓等，一舉多得。

還未開始規律運動的您，就從今天開始吧！