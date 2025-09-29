男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
運動與認知障礙：物理治療師教你幫腦Keep Fit
撰文：胡文心（香港物理治療學會 老人科專研組副主席、註冊物理治療師）
陳女士今年62歲，最近家人發現她時常精神恍惚，購物時時無法處理慣常的金錢交易，又忘記回家的路，逐漸變得缺乏動力而不願外出。女兒帶陳女士求醫，醫生診斷陳女士為認知障礙症，給她處方了一些藥物並轉介物理治療，希望幫助陳女士延緩病情。
物理治療如何幫助認知障礙症患者改善病情？
物理治療師一般會為認知障礙患者評估，並按患者的認知功能及活動能力處方合適的運動治療，既能幫助患者改善認知功能，又可提升活動能力，又提升活動能力，從而保持生活質素。
運動如何改善認知功能？
運動對於大腦健康和認知功能具有重要影響，大量臨床研究顯示，運動治療可以幫助中年人士及長者，預防或延緩認知障礙症的病情。
實證顯示，運動可以刺激腦源性神經營養因子（BDNF）的釋放，保護神經元免受損傷；腦神經元是維持大腦功能的重要組織，認知功能有賴於健康的腦神經元。而運動亦有效增加大腦血流量，提供養分以幫助腦神經元的新陳代謝，從而增強和維護大腦管控的認知功能。
運動可以預防認知障礙症嗎？
研究指出，運動能有效減低大腦退化的機會，預防認知障礙症。其中一份研究邀請了過百位55至80歲，沒有固定運動習慣的長者參加，其中近半參加者進行了為期7星期，每星期三次的帶氧健體操。結果發現，參與帶氧運動的長者在多項認知功能方面，表現均優於僅定期進行伸展運動的長者。而大腦負責認知功能的前額葉和顳葉部分的神經組織亦明顯增大。
什麼運動既適合長者，而又對預防和延緩認知障礙症有效？
實證指出，多種形式的運動均有助於提升認知功能，讀者可以按個人能力和興趣作選擇。
帶氧運動：每週三次、每次30分鐘的中至高強度帶氧運動，是最早被認定為能有效預防或延緩認知障礙症的運動類型。進行帶氧運動時，需要留意自己的生理狀況，運動強度應該足夠讓運動者感到脈膊和呼吸加快，但仍然可以輕鬆地進行對話，講到完整句子(中程度的帶氧運動) ，或幾個詞語(高程度的帶氧運動)。帶氧運動包括快步行、緩步跑、沿地踏步、騎自行車等。
肌力運動: 肌力運動已被證實能顯著改善認知功能，尤其有助解決問題和工作記憶等的執行功能。建議進行阻力訓練，如：器械運動，或提重物步行，重覆站立坐下等。
平衡能力鍛煉和協調性訓練：進行這類運動需要專注力，對認知能力有直接益處，平衡鍛煉例如踮腳站立、單腳站立、直線行走，而球類運動和社交舞等亦是合適的協調性訓練。
身心練習：研究表明，太極、八段錦、瑜伽以及其他身心練習能對認知健康產生積極影響，因為這些活動將身體運動、精神專注與減壓效果結合起來。
以上運動亦可以結合認知及專注力訓練，例如進行急步行時時，記住特定顏色的路牌或數字標誌，然後在運動結束後回想；也可以在進行站立坐下運動時，列舉喜愛的食物等。
此外，有規律的戶外社交活動，例如和朋友到公園步散步，亦可以提升生活品質、改善情緒，並促進社交互動能力。
運動鍛鍊的效果需要時間才能顯現，所以要持之以恆，才能獲得最大的益處。除了預防認知障礙或提升認知功能，運動與長者的健康亦息息相關，例如預防跌倒、穩定血糖和血壓等，一舉多得。
還未開始規律運動的您，就從今天開始吧！
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 小時前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 3 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 5 小時前
太古主席白德利斥5,000萬入手赤柱豪宅 稱睇好香港豪宅市場前景
太古（0019）及太地（1972）主席白德利（Guy Bradley）近日於港島南區入市，斥資5,000萬元購入一個低密度豪宅單位。他表示對本港豪華住宅物業前景有信心，並一直於港島物色相關物業作投資之用。28Hse.com ・ 3 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 1 天前
萬達集團創始人王健林被限制高消費已取消
內地傳媒上周日(28日)引述「企查查」報道指，萬達集團及其法定代表人王健林近日被限制高消費；直至今日(29日)，多間內媒報道稱，經查詢，中國執行資訊公開網已經沒有萬達集團董事長王健林「限高」資訊。AASTOCKS ・ 4 小時前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！Yahoo Food ・ 7 小時前
操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）
半導體產業正在迎來由AI驅動嘅變革，係中美科技戰嘅核心戰場，芯戰實為AI軍備競賽！上周港股亦見科技股領軍，阿里巴巴更擔大旗，巴巴喺一連三日嘅雲棲大會亮出AI發展藍圖，恒生指數恍如巴巴指數，恒指上周唯一嗰支大陽燭，正係雲棲大會開幕嗰日出現Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前