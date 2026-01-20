立即投選年度十大消費新聞
運動後反而常感冒？解析身體反應：高強度運動到底是在強化，還是拖垮免疫力？
「明明有持續運動，為什麼反而更容易生病？」這個疑問困擾不少運動族群。許多人原本以為運動能提升免疫力，卻在高強度訓練後出現感冒、喉嚨痛，甚至一個月發燒一次的情況，讓人開始懷疑是不是運動反而傷身。事實上，運動和免疫之間的關係，並不是單純的「好或壞」，而是和運動強度、時間，以及恢復是否足夠密切相關。
運動後免疫變化：不是變弱，而是重新分配
進行高強度運動後，血液中的淋巴細胞數量確實會暫時下降。過去這種現象常被解讀為「免疫抑制窗口期」，但近年的研究指出，這並不代表免疫功能變差，而是免疫細胞從血液中移動到肺部、腸道、皮膚等較容易接觸病原的部位，加強防禦。
換句話說，這是一種免疫系統的調度，而非失效。相關研究也發現，長期有規律運動的人，對疫苗的反應較好，感染後恢復速度也較快，顯示運動本身並不會削弱免疫力。
真正的風險來自過度訓練與恢復不足
問題往往不是高強度運動本身，而是長時間、高頻率訓練，卻沒有給身體足夠的休息。
當高強度訓練持續進行，又缺乏恢復時間時，免疫細胞的數量與功能可能明顯下降，這種狀態可能維持3至72小時。在這段期間，身體對感染的防禦能力確實會暫時降低。
競技運動員的觀察也顯示，高強度訓練後，白血球與中性粒細胞等免疫指標會出現變化，同時抗氧化系統也會跟著調整。這些本身是身體的壓力反應，但若反覆出現、恢復不足，就可能累積成免疫負擔。
拉長時間看：規律運動有助建立穩定的免疫狀態
若從長期來看，結論會不同。規律、結構化的運動訓練，會讓免疫系統逐漸形成以抗發炎反應為主的調節模式，免疫細胞的功能也會變得更穩定。這種改變並非來自某一次高強度訓練，而是反覆刺激與充分恢復累積的結果。
高強度間歇訓練的免疫效果本來就具有雙面性，短期可能引發促發炎反應，但在長期、安排得當的情況下，反而有助於提升免疫調節能力，關鍵仍在於強度、頻率與恢復是否平衡。
給運動族群的實際提醒
強度要控管：高強度訓練後，建議預留48至72小時作為恢復時間
留意身體訊號：若出現長期疲勞、表現下滑或睡眠品質變差，可能與過度訓練有關
補充營養：運動後攝取蛋白質與碳水化合物，有助身體修復
確保睡眠：睡眠是免疫修復的重要時間，建議每天維持7至9小時的睡眠
在運動與健康之間，關鍵從來不是「練不練」，而是「怎麼練、怎麼休息」。
