運署再批出兩個自動駕駛車輛先導牌照 包括在啟德指定路段測試

【on.cc東網專訊】運輸署今日(30日)公布，批出兩個自動駕駛車輛先導牌照，分別批准在連接港珠澳大橋香港口岸與機場航天城的航天走廊，以及在九龍東指定路段，進行自動駕駛車輛的跨區測試。

獲批准的測試項目包括涉及7輛以自動駕駛操作的公共小型巴士，往來大橋香港口岸與航天城。在首階段測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛操控。所有先導自動車須於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。

另一個項目則涉及批准10輛自動車在啟德發展區及九龍灣指定路段進行測試。首階段在指定時段，每次可有共六輛自動駕駛私家車在九龍城區及觀塘區同時進行路面測試，往來「啟航1331」（「青年驛站」項目）至港鐵啟德站，途經承豐道、承啟道、沐安街、啟成街、啟華街、宏光道、啟信道、宏照道、啟祥道、常悅道、常怡道、協調道及沐元街。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛操控。

運輸署發言人表示，自2024年底本港首個自動車測試項目在北大嶼山啟動以來，署方持續監察和積極推動，自動車測試進展顯著，已實現多車同時運行、載客測試、路段擴展及車速提升四大技術躍進。署方亦先後於2025年6月及8月批准申請人分別於東涌及南區數碼港進行道路測試。各項目至今運作大致暢順，自動車表現穩定。今次測試項目橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶，讓系統收集更多測試數據，評估自動車在更多不同路況及跨區運作的表現。

