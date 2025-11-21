運署智慧交通基金資助2項目 涉款1310萬元

【on.cc東網專訊】運輸署今日（21日）公布，智慧交通基金管理委員會已批出第22批共2個項目，涉及總資助金額約1,310萬元。

最新一輪獲批的兩個項目涵蓋（一）透過多模態感測與雲端分析汽車零件數據的車輛自我診斷系統及（二）透過即時分析高空錄像的人工智能動態緊急交通事故處理平台。

智慧交通基金全年接受申請，以資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全。所有申請分批經由管理委員會考慮及審視。委員會由運輸署副署長／策劃及技術服務主持，成員包括政府代表、業界專家及相關持份者代表。

