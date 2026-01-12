運署稱系統運作順利 吸牌300電子籌半小時派完

運輸署免試簽發香港正式駕駛執照全面實施「電子即日籌」安排。(資料圖片)

俗稱「吸牌」的運輸署免試簽發香港正式駕駛執照，昨起全面實施「電子即日籌」安排，有內地留學生大讚措施方便，亦有人到場始知悉新安排。運輸署指昨日系統順利運作，有議員相信加快流程後，日後有空間增加名額。

運輸署免試簽發香港正式駕駛執照之前採用現場派籌，惟門外長期有一批疑由代辦中介安排的「排隊黨」通宵紮營輪候，引起關注。署方昨起全面實施「電子即日籌」安排，要求申請人登入網上系統取籌，每日名額300個、先到先得。系統每個工作日早上7時開放，昨首日啟用約半小時，電子即日籌已全數派出。

內地生大讚安排方便

內地留學生戴先生是新安排下首批「幸運兒」。他指得知有新措施後，昨早6時半登入網站，並在7時02分成功取得電子即日籌，同時接獲短訊稱獲安排早上9時半至10時辦理手續，到場約兩、三分鐘即完成，大讚新安排方便；又透露早前因代辦收費高昂、即日籌大排長龍，故遲遲未有辦理手續。

不過，仍有市民不知運輸署已取消即場派籌安排，昨早到場始知悉新措施的何先生認為，任何措施只要能解決之前排隊秩序混亂的情況便可。運輸署助理署長(行政及牌照)李美鳳在一個電台節目稱，系統昨早運作正常和順利，又提醒申請人須準時出席。被問到內地申請人如未能趕及到場，她表示申請人如持有效即日籌，將視乎情況酌情處理，並說需要時會調整名額數目。

立法會議員陳恒鑌稱，改用網上派籌後情況已有改善，加上每名用戶只可辦理一宗申請比較公平，「相信大家都感受到轉變。」他續稱，申請人現時能夠及早預備文件，相信署方在視乎香港牌照事務處工作流程有否加快、是否暢順運作等，於一段時間後有空間增加名額，並期望運輸署長遠能在更多牌照服務推出網上辦理。

