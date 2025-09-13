運輸及房屋局局長陳美寶視察中九龍繞道油麻地段。(運輸及物流局fb)

運輸及物流局局長陳美寶，聯同路政署及運輸署視察中九龍繞道油麻地段的工程進度，並表示專營巴士下周會開始繞道進行測試。

陳美寶日前與常任秘書長蔡傑銘、路政署署長邱國鼎、運輸署副署長何廣鏗等，到中九龍繞道油麻地段實地視察。陳在運房局網誌上透露，香港街馬及11月30日的公益金百萬行都會在繞道舉行。她表示在視察時道路的主要結構工程已經完成，亦已通過消防檢查和測試。現在只餘下部份機電工程、交通管制及監察系統、行政大樓綠化工程等仍在進行中。

加士居道天橋往油麻地支路明開放

陳表示，在配合中九龍繞道開通，油麻地一帶新建或受工程影響而暫時封閉的道路，將陸續投入服務，包括連接海泓道及西九龍公路往西區海底隧道以及連接海泓道及連翔道往葵涌／深水埗的2條新建行車橋，已在今年7月底開通，而周日（14日）亦將重新開放的加士居道天橋6D出口往油麻地支路。

廣告 廣告

另外專營巴士的營辦商，將於在下周開始在中九龍繞道油麻地段進行道路測試，其他公共交通的測試亦會陸續進行。另外，受工程影響而臨時封閉的油麻地甘肅街部份道路亦可於今年11月重新開放。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/運輸及物流局陳美寶視察中九龍繞道-專營巴士下周進行測試/598753?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral