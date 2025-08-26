運輸署上年度處理194宗申訴 近40%以調解解決

港大 AI 模型辨識精子受精能力
【on.cc東網專訊】運輸署在2024至25年度共處理194宗申訴個案，其中74宗以調解解決，佔近40%，主要涉及各類牌證、運輸設施及運輸服務營辦商的表現，例如有市民反映「港車北上」續期通知電郵跌入垃圾郵件夾，錯過遞交續期申請的時段；有「易通行」用戶以為退款不果，但其實已完成退款；及有乘客不滿個別專線小巴路線的服務。
運輸署在社交平台表示，調解之道，在於用心聆聽，從用家角度出發，盡力改善體驗。例如，積極改善「港車北上」計劃，除發出續期通知電郵外，再以手機短訊提示按時續期，同時將續期申請時段由6日延長至13日，便利市民。
至於公交服務投訴，署方強調，每次均即時跟進調查，要求營辦商聚焦改善，並持續監察營運表現，定期交代具體跟進工作和進度，保持透明。署方強調，會繼續以早發現、早介入、早解決問題的策略，正面看申訴，又感謝申訴專員公署以第三方角度中立分析，促成不少調解個案。
