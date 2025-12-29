運輸署元旦起打擊違規考試車輛 不合規須送車檢跟進(江瓔庭報道)

【Now新聞台】運輸署早前發出通告，指元旦開始會跟進加設輔助裝置的違規考試車輛。有駕駛教師認為標記的原意是協助學生理解；有專家則指不依靠標記，才能真正領悟駕駛技巧。

私人駕駛教師陳先生：「左燈，後波，看清楚後方安全就慢慢倒車。」

先看右鏡，對準標記與車位的距離。

陳先生：「藍色、紅色磁石，入了白線則代表尾轆已進入車位，可以扭盡右軚，把車頭拉近車位。」

再在適當時候扭軚。

陳先生：「兩邊會慢慢變直。」

「學神」初上路，要在短時間內掌握窄路掉頭及泊位等技巧，教車師傅或會運用這些小工具。

私人駕駛教師陳先生：「去到某個位置告訴學生到相應地方要做甚麼，學生明白後更容易記得步驟，否則沒標記的話要講解較多，到某處時要停車，可能須下車望一望。」

運輸署日前向私人駕駛教師及指定駕駛學校發通告，宣布為確保公平性，元旦起會跟進違規加裝發光燈及改裝泥擋等的考試車輛。執教多年的輝Sir指，加裝輔助設備在業內屬常見做法。

陳先生：「很多時教學在晚上進行，漆黑一片的情況下，無辦法告訴學生標記是紅色或綠色，則要透過小燈泡告訴他們。」

他又表示，日後若不能使用標記，須額外花兩節或以上課時和學生練習。

根據現行的《道路交通規例》，所有車輛均不能在後方展示任何會分散尾隨司機注意力的發光裝置。

新措施下，一眾「學神」又有甚麼意見？

林先生：「學完後應該就掌握到，與標誌沒甚麼關係。可能首兩堂需要，但之後則不太需要用到，師傅也不會提醒。」

葉先生：「算是公平的，因為要憑自己感覺，之後平日駕駛都不會有這些標記。」

有專家則認為，措施能避免初學者對輔助設備過分依賴，提升整體道路安全。

汽車高級駕駛協會主席江日雄：「安裝附加設備在車輛，有時外露會闊過車身或者凸了沙板出來，可能絆倒人腳或刮傷人，在運輸署各類法規上不允許。考到牌後，將來買車未必有這樣的設施，屆時在街上泊不到位會更不方便，那為甚麼不一開始學的時候已學好自己的技術，不用靠輔助設施也能泊位掉頭就更好。」

江日雄又相信，措施落實初期署方會採取勸喻式的行動，若口頭提示不成功，才會轉介車輛檢驗辦事處跟進。

