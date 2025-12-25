KCM_0.jpeg

運輸署今日（25日）公布，根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》批出1個自動駕駛車輛先導牌照，並在港珠澳大橋香港口岸的指定路段進行自動駕駛車輛測試。

運輸署在今日宣布批出一個新的自動駕駛車輛先導牌照，並在港珠澳大橋香港口岸轉機停車場連接的指定路段進行測試。署方表示項目由大橋香港口岸停車場至機場海天中轉大樓，首階段測試期間，每輛自動車上會駐有後備操作員在有需要時接管車輛操控。所有自動車須於車身展示運輸署標籤，以助其他道路使用者識別。

廣告 廣告

運輸署表示，期望在完成測試後逐漸邁向載客運作，以便利經「粵車南下」的自駕旅客，可在自動化「轉機停車場」泊車後乘搭自動車到海天中轉大樓轉機。

自動車測試路段。(運輸署網頁)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/運輸署批出自動駕駛先導牌照-港珠澳大橋與機場接駁路段測試/631081?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral