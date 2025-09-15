運輸署推出電子駕駛執照，以後拿出手機即可展示自己車牌

政府推動不同服務電子化，電子車牌屬其中一樣，而較早前運輸署就宣布推出電子駕駛執照（電子車牌），約250萬名車牌持有人可在智能手機展示其電子車牌，更便利和有彈性，實現智慧出行。

運輸署表示，即日起，車牌持有人可免費下載運輸署的「電子駕駛執照」流動應用程式，透過「智方便」（香港身份證持有人）或運輸署「牌證易」網上電子牌照平台（非香港身份證持有人）帳戶認證，登入讀取電子車牌，包括正式、學習、暫准和臨時車牌，以及駕駛教師車牌。電子車牌可作為實體車牌以外的另一選擇，以符合攜帶或出示車牌以供執法人員檢查或查閱的法定要求。

電子車牌只可在運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式以指定格式展示，有多層保安措施防止偽冒，包括身分認證、動態運輸署標誌、禁用屏幕截圖及經加密的限時 QR Code。每名車牌持有人只可登記一個電子車牌戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部智能手機。另外，運輸署指現時發出實體車牌的安排維持不變，車牌持有人可自行選擇。如經網上申請車牌，獲批後可即時經流動應用程式讀取電子車牌，無需等候郵遞過程，更加方便快捷。唯每次查閱電子車牌時，都要重新登入「電子駕駛執照」流動應用程式，而且更遇過要「排隊」才可順利登入，如未來可加快速度登入查閱的話就會更方便。

