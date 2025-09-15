運輸署推電子駕駛執照 約250萬駕照持有人可以手機展示

運輸署自8月起先後向運輸業界和駕駛學校代表，簡介電子駕照的使用方法。(政府新聞處)

運輸署今日(15日)推出電子駕駛執照，約250萬名駕照持有人可在智能手機展示電子駕照，電子駕照可作為實體駕照以外的另一選擇，以符合攜帶或出示駕照以供執法人員檢查或查閱的法定要求。

每個戶口只可綁定一部手機

即日起駕照持有人可下載運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式，透過「智方便」或運輸署「牌證易」網上電子牌照平台帳戶認證，登入讀取電子駕照，包括正式、學習、暫准和臨時駕照，以及駕駛教師執照。電子駕照只可在運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式以指定格式展示，每名駕照持有人只可登記一個電子駕照戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部智能手機。

發出實體駕照安排不變

電子駕照提供的資料與實體駕照相同，並分別以藍、黃和紅色標示駕照有效、部分有效（如個別駕照類別有效，但另有類別已過期）和已過期。現時發出實體駕照的安排維持不變，駕照持有人可自行選擇。如經網上申請駕照，獲批後可即時經流動應用程式讀取電子駕照，毋須等候郵遞實體駕照。

