運輸署提醒免試簽發南牌下周起停止派籌 須登入指定網站申請即日籌

運輸署金鐘牌照事務處外近日出現排隊黨，通宵輪候取籌辦理「免試簽發香港駕駛執照」。(鍾式明攝)

運輸署提醒公眾，從下星期一（12日）起免試簽發採用「電子即日籌」系統，不再設有即場輪候及派籌的安排。系統在每個工作日上午7時開放，名額300個，每張籌只可辦理1份申請。

運輸署在社交平台再次提醒欲眾表示，有關於免試簽發香港車牌，將在下周一開始採用電子籌，並在每個工作日的上午7時開始接受申請，而現場將不設有排隊輪候以及派籌，每日名額300個，以及每張籌只可辦理1份申請。申請人需要在指定的網站申請電子即日籌。

