運輸署未有如期推免試換證網上預約 金鐘近百人通宵排隊取籌 申請者望多發籌號(陳佩彤報道)

【Now新聞台】運輸署未有如期全面推出網上預約免試簽發本地駕駛執照服務，金鐘牌照事務處繼續有人通宵排隊，等候取籌辦理手續，有個別申請者認為安排混亂。

金鐘牌照事務處樓下，清晨已經有長長人龍，部分人穿上厚衣、帶同摺櫈通宵在街頭排隊等候，亦有人拖著行李箱到場。排隊期間有不少代辦人士填寫申請資料，甚至爭執。

至早上辦事處將近開門，職員安排部分人轉到辦事處的樓層繼續排隊。

作為全港唯一免試簽發本地駕駛執照申請點，每日上午及下午分別派80和60個籌號，有個別申請者認為安排混亂。

廣告 廣告

申請者：「沒有想過有這麼多人，有人插隊，後面的人不說話，前面的人直接插進去，有很多這種情況，所以我覺得要加強管理一下。」

申請者李先生：「網上取號的話肯定比線下方便很多，線下的話還要過來，希望籌號多發一點，方便一些其他人，後面的一些人。」

不少人由周一開始已經排隊，甚至排完再排明日的籌號。

代辦人士全先生：「昨天，下午。(你是幫多少人申請？)五個人。(你幫他們申請會收費多少？)這個我真不知道，因為沒有提到費用。」

運輸署為打擊「排隊黨」，去年8月開始推出派籌新安排，要求所有代辦人士取即日籌時，要在系統內輸入個人及申請人的身份證文件號碼，資料會印在籌號上，當時署方曾提到會在去年第四季全面改用網上預約系統，但在新一年仍未實施。

有運輸署職員在現場維持秩序，亦呼籲排隊人士勿使用物品霸佔排隊位置。

#要聞