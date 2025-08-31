運輸署籲學生開學日預早出行 有需要將實施相應交通管理措施

【on.cc東網專訊】運輸署今日(8月31日)提醒學生，明日(9月1日)開學日的整體交通預計會較繁忙，應預早出行以免延誤。駕駛人士應盡量避免駕車前往學校區。運輸署緊急事故交通協調中心明日上午將提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同執法部門及主要公共運輸營辦商共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。署方會派員到全港主要公共運輸交匯處、車站、學校區、陸路口岸及隧道等實地監察，在有需要時加強服務及實施相應交通管理措施。

運輸署表示，學生應盡快熟習往返學校的交通路線和班次，尤其是新校學生，乘搭渡輪則應進一步了解航線的船種和航程時間。往返學校時亦應注意道路安全，正確地使用行人過路設施橫過馬路；橫過馬路時不應使用流動電話或音響耳筒機、玩遊戲機或飲食。

署方已提醒主要公共運輸服務營辦商提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次和人手，應對乘客需求。同時，署方已提醒提供接駁陸路口岸服務的本地專營巴士及跨境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。服務學校區的特別路線亦將恢復。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】