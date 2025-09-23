運輸署駕駛考試等服務暫停 至另行通知

【on.cc東網專訊】運輸署今日(23日)公布，8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。

原定於今日下午2時或之後的駕駛考試(路試)及車輛檢驗服務將會取消。如8號或以上熱帶氣旋警告信號於翌日(24日)上午11時30分仍然生效，全日的駕駛考試及車輛檢驗服務將會取消。所有受影響考生將獲個別通知另訂的考試日期。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後重新預約。

另外，8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，及其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約將會取消。已預約的申請人可於10月8日或之前於服務服務時間內到訪原定的牌照事務處遞交申請，毋須重新預約。

