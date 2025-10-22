不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
過勞死亡受關注 勞福局：工作間非因意外死亡 10 年累計 1439 宗 因工致死可索償｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本港不時出現懷疑因工作過勞而猝死的悲劇，勞工及福利局今（22 日）回應立法會議員質詢指，過去十年，勞工處每年接獲涉及僱員「在工作期間非因意外或職業病死亡」的個案介乎98宗至182宗，其中因心臟及腦血管疾病病發而死亡的個案佔絕大多數。
據勞工處數字，以 2024 年為例，在工作期間非因意外或職業病死亡的個案中，死因涉及心臟疾病的有 102 宗，佔 68.5%，其次是腦血管疾病有 30 宗，佔20.1%；去年非因意外死亡個案中有逾兩成從事「專業及商用服務」，有33人，其次是從事建造業，有 31 人。
每宗申索平均89萬元
由2015年至2025年第一季，勞工處接獲涉及在工作期間非因意外或職業病死亡個案為 1439 宗，截至今年 9 月，勞工處已完成處理 1397 宗個案，每宗平均申索款額約為 89 萬元。
索償個案中，經勞工處處理後獲僱主賠償的個案為 5 宗，家屬沒有繼續追討、家屬與僱主達成和解等個案有 1 374 宗；其餘 18 宗個案的家屬已入稟法院向僱主提出申索，處方得悉法院已審結當中17宗，皆為達成和解協議。
就因心臟及腦血管疾病病發而死亡的個案佔多，勞工處自 2022 年起聯同職業安全健康局推行「護心計劃」，鼓勵物業管理業和建造業的僱員建立健康生活習慣，預防心腦血管疾病。截至 2025 年 9 月，共有34萬名僱員簽署「護心約章」。
工作過勞並無定義
勞福局補充指，「工作過勞」並非醫學診斷，國際勞工組織未有就「工作過勞」導致工作間死亡制訂定義或指引。香港現行的《僱員補償條例》訂明，即使僱員所患疾病並非指明的職業病，但經證明是在受僱工作期間因工遭遇意外所致的身體受傷或死亡，僱員或其家屬仍可根據條例向僱主追討補償。
其他人也在看
輸入外勞｜ 餐飲、住宿服務業2年獲批逾3.7萬人 申請被拒涉44人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府自 2023 年 9 月起推行「補充勞工優化計劃」，暫停原有26個職位類別及非技術或低技術職位不得輸入勞工規定。勞工及福利局今（22日）回應立法會議員質詢指，計劃推行至今年 9 月，兩年間餐飲服務業及住宿服務業分別獲批輸入35,589人和2,102人，期間有10宗餐飲服務業的申請被拒，涉及44名輸入勞工，沒有住宿服務業的申請被拒。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
強烈東北季候風影響 天文台錄得入秋以來最低氣溫18.4度
【Now新聞台】強烈季候風信號生效，天文台錄得最低氣溫18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。 天氣轉涼加下雨，早上大部分出門市民都換上長袖衣或加添外套，有部分市民亦撐起雨傘。天文台指，受強烈東北季候風影響，本港今早天氣稍涼，預測日間氣溫徘徊在20度左右，吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度；而強烈熱帶風暴風神的外圍雨帶，亦正為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣雨；預計星期四風勢仍然較大，但日間天色好轉，氣溫回升。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
對美66架F16V戰機採購案 顧立雄認明年難全數交付
【on.cc東網專訊】美國售台F16V戰機進度多次傳出延誤，台行政院2019年度提出新式戰機採購特別預算，向美採購66架F16V戰機與相關系統、裝備等項目，辦理期程2020至2026年度。台防務部門首長顧立雄周二（21日）受訪坦言，明年全數交付有挑戰性，期望美方on.cc 東網 ・ 10 小時前
香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略
Klook推出迪士尼酒店優惠，只要由即日起至5月31日前預訂香港迪士尼酒店，並在星期五入住的話，可以享雙人免費阿德爾皇室自助早餐（價值$1,112），還有機會與安娜女王和愛莎女王見面！Yahoo購物專員格過價，當中以5月16日入住迪士尼探索家度假酒店價錢最平，$1,663.3就有交易、人均$831.7起就可以住一晚迪士尼酒店，翌日還能跟「皇室成員」碰面，相當抵玩！不過有一點需要留意，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
酸菜魚活魚現殺 是九毛九的救贖或陷阱？
曾經的酸菜魚王者，如今正用「活魚現殺」賭一次重生，九毛九第三季數據顯示，情況正在好轉 重點： 李世達 回望2020年在港交所敲鐘的那一天，九毛九國際控股有限公司（9922.HK）股價一路上攻，首日收漲近56%，當時許多人相信，這家以酸菜魚料理風靡全國的餐飲企業，將成為新的巨頭。 但五年後的畫風卻不是這樣，九毛九最新市值僅剩約29億港元，較巔峰近550億港元蒸發九成以上；股價從最高38.4港元跌至2港元上下，跌幅高達95%，被投資人戲稱「真的只值九毛九」。 轉折出現在2024年，收入雖增長1.47%至60.74億元，但淨利潤暴跌87%至5,580萬元，店鋪層面經營利潤7.48億元，同比下降超30%。 九毛九的高光與失速，其實都來自同一套邏輯。2015年公司將資源由西北菜轉向太二酸菜魚，以「單品極致＋標準化複製」策略高歌猛進，靠效率與翻枱率打下全國市場。 這套打法在商場紅利時期確實奏效，小店型、低人力、高出餐，太二成了年輕人社交的代名詞。然而當酸菜魚賽道全面擴張、消費分級與品類分流並行，單一爆品反而成為風險。 高價預製菜 特別是近年來的預製菜爭議，讓太二陷入信任危機，社交平台上「七分鐘上菜The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 13 小時前
建造業總工會決議15項工種今年凍薪 稱私人工程量減令市道差所致
【Now新聞台】建造業總工會決議業界大部分工種今年凍薪。 工會9至10月向會員進行問卷調查，與業界持份者商討後，決議業界16個工種中，只有挖掘機工人今年度加薪3.2%，其餘工種都凍薪，包括紮鐵、混凝土、搭棚工人等。總工會副理事長趙建強指，凍薪是因私人工程量減少，令市道不佳引致。建造業總工會副理事長趙建強：「我們過去十幾二十年加薪都是這樣，市道好就可以加，市道不好，老闆報價都低了。現時工人太多，但私人工程不動工，所以這不是惡性循環，只不過(工程)不動工沒辦法。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
熱帶氣旋風神｜周二下午 6 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告 隨即發出強烈季候風信號｜Yahoo
天文台在下午 6 時 20 分已經取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
開學至今587間學校現流感 當局冀盡快安排學生接種疫苗
【on.cc東網專訊】政府指至今已有587間學校出現流感，希望更多學校盡快安排學生進行的要接種討好家長亦應盡快接種。on.cc 東網 ・ 9 小時前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 1 天前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 10 小時前
金記餐飲遭高院頒令清盤
連鎖茶餐廳金記冰室去年被指拖欠舖租和員工薪金，有部分分店結業；今年4月一名債權人入稟高等法院，申請將金記冰室的相關公司清盤。聆訊今日(22日)在高等法院舉行，聆案官頒令將金記餐飲有限公司清盤；破產欠薪保障基金委員會將取代原先的債權人，成為新的呈請人。AASTOCKS ・ 7 小時前
小C朗入選葡萄牙U16
【Now Sports】15歲的基斯坦奴朗拿度大仔小C朗，入選了葡萄牙U16國家隊。葡萄牙U16國家隊日前公佈22人大軍名單，小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）首度獲召，將會代表球隊赴土耳其，出戰從今月30日至下月4日舉行的聯合會盃。該盃有4隻球隊參賽，除了葡萄牙外，還有東道主土耳其、英格蘭及威爾斯。小C朗和父親一樣，目前在沙特阿拉伯為艾拿素效力，而他過去也跟從父親效力過祖雲達斯及曼聯的青年軍。他今年5月也入選了葡萄牙U15，穿上父親身披的7號球衣，而資料指其場上位置，和父親出道時一樣 ── 左翼。雖然目前選擇代表葡萄牙，小C朗也具備為其他國家披甲的條件，包括他的出生國美國，以及擁有居民資格的西班牙和英格蘭，甚至跟其祖母血統為剛剛首次進軍世界盃決賽周的非洲小國佛德角。當然，一般相信他會跟隨父親步伐，等待有一天成為葡萄牙大國腳。now.com 體育 ・ 5 小時前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。 涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設now.com 新聞 ・ 3 小時前
adidas寵物系列帶來秋季新品！愛寵也要穿上潮流「三間紋」，想跟「主子」穿同款了
眼見寵物用品的市場越來越大，adidas寵物系列也在這個秋季再次擴展，單品包括風衣、背心、運動服，以及寵物T-Shirt、皮革頸圈與寵物Tote bag等等，其設計靈感來自經典街頭服飾。如果你也想自己的愛寵成為「三間紋家族」，這次的系列絕對不能錯過！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
立法會選舉2025︱江玉歡宣佈棄選：「下山」最佳時機 籌備「開台」每日講時事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今天（22日）舉行本屆最後一次大會，告別議案環節因選舉提名期臨近取消。選舉委員會界別議員江玉歡今在議事廳外見記者，宣佈不爭取連任下屆立法會議員。本身是律師的她表示，會將工作重心放回自己的律師事務所，形容現在是「下山」的最佳時機。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
當錫43分湖人照輸 格連：勒邦無可取替
【Now Sports】盧卡當錫周二在NBA開鑼日帶來43分的準大三元，洛杉磯湖人仍然以10分之差不敵金州勇士，而對方前鋒德雷蒙格連直言，即使當錫如何神勇，還是取代不了勒邦占士在湖人的作用。湖人在主場以109:119不敵勇士，但盧卡當錫（Luka Doncic）仍然取得全場最高的43分，加上12籃板和9助攻，貢獻了準三雙數據。另外，43分也是湖人史上在開鑼戰第3高分數據，僅不及湖人還在明尼蘇達時由庇羅（Elgin Baylor）創下的52分紀錄，以及高比拜仁在2007年開幕戰攻下的45分。不過，湖人今場缺少40歲的勒邦占士壓陣，與大帝老友的德雷蒙格連，賽後則這樣說：「當他不在場上，一切都不一樣。我們過去也與當錫多次交手，他是個不可思議的球員，但勒邦就是勒邦，這一點無法改變。」除了缺少受傷的大帝，新加盟的迪安帝艾頓和史馬特看來也在適應中，因此在比賽中無法分擔當錫的責任太多。當錫賽後就有說到艾頓，同時有點自責：「今天沒給他足夠的球權，這是我的問題，我要幫助他多一點。」值得一提，當錫與艾頓都是透過2018年選秀會進入NBA，當時艾頓是狀元，當錫則是探花。now.com 體育 ・ 5 小時前
詐騙集團首腦陳志擁港台頂級豪宅：山頂樓王大屋價值13億！係周杰倫台北鄰居！
柬埔寨太子集團（Prince Group）董事長陳志，早前遭美國政府指控經營大規模網絡詐騙王國，並遭查獲價值約150億美元的比特幣。據傳媒報道，陳志資產遍佈全球，在香港擁有價值43億港幣的物業，並斥巨資在台灣掃入多間豪宅，包括周杰倫居住的台北和平大苑。28Hse.com ・ 8 小時前
啟德地盤工人高處墮下 清醒送院
【on.cc東網專訊】今晨(22日)11時20分，啟德承豐里一建築地盤，一名年約30至40歲男工人，疑工作期間由高處墮下，幸他仍然清醒，救護員接報到場，將事主送院救治。on.cc 東網 ・ 9 小時前
上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋
樓市氣氛回暖，上車客積極尋寶。屯門近日錄得筍盤成交，一個東南海景三房套單位以「3字頭」價錢易手，呎價僅6,667元，與同區居屋呎價相若，成為上車客關注焦點。28Hse.com ・ 1 天前
珍惜生命｜北角賓館43歲男子燒炭 職員揭發惜太遲
今日(22日)中午12時11分，北角七姊妹道25至31號一賓館的職員報案，指懷疑一名男租客在房間暈倒。救援人員接報到場，發現43歲姓鄭事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭。事主現場被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定，案件列作自殺。am730 ・ 4 小時前