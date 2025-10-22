過勞死亡受關注 勞福局：工作間非因意外死亡 10 年累計 1439 宗 因工致死可索償｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本港不時出現懷疑因工作過勞而猝死的悲劇，勞工及福利局今（22 日）回應立法會議員質詢指，過去十年，勞工處每年接獲涉及僱員「在工作期間非因意外或職業病死亡」的個案介乎98宗至182宗，其中因心臟及腦血管疾病病發而死亡的個案佔絕大多數。

據勞工處數字，以 2024 年為例，在工作期間非因意外或職業病死亡的個案中，死因涉及心臟疾病的有 102 宗，佔 68.5%，其次是腦血管疾病有 30 宗，佔20.1%；去年非因意外死亡個案中有逾兩成從事「專業及商用服務」，有33人，其次是從事建造業，有 31 人。

每宗申索平均89萬元

由2015年至2025年第一季，勞工處接獲涉及在工作期間非因意外或職業病死亡個案為 1439 宗，截至今年 9 月，勞工處已完成處理 1397 宗個案，每宗平均申索款額約為 89 萬元。

索償個案中，經勞工處處理後獲僱主賠償的個案為 5 宗，家屬沒有繼續追討、家屬與僱主達成和解等個案有 1 374 宗；其餘 18 宗個案的家屬已入稟法院向僱主提出申索，處方得悉法院已審結當中17宗，皆為達成和解協議。

就因心臟及腦血管疾病病發而死亡的個案佔多，勞工處自 2022 年起聯同職業安全健康局推行「護心計劃」，鼓勵物業管理業和建造業的僱員建立健康生活習慣，預防心腦血管疾病。截至 2025 年 9 月，共有34萬名僱員簽署「護心約章」。

工作過勞並無定義

勞福局補充指，「工作過勞」並非醫學診斷，國際勞工組織未有就「工作過勞」導致工作間死亡制訂定義或指引。香港現行的《僱員補償條例》訂明，即使僱員所患疾病並非指明的職業病，但經證明是在受僱工作期間因工遭遇意外所致的身體受傷或死亡，僱員或其家屬仍可根據條例向僱主追討補償。