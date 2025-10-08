每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
過去3財政年度 外判法律服務逾34億 工程顧問駐地員近85億
【on.cc東網專訊】對於政府針對專業人員的外判服務，當局指在過去3個財政年度，律政司僱用外判法律服務及有關專業人員涉款5.69億港元，而法援署委派援助案件的大律師及律師費用高逾29億港元，而在工務工程方面，建築及工程相關顧問合約聘用專業人員的費用亦近29.5億港元，政府透過顧問公司聘用駐工地專業人員的費用高逹55億港元。
財經事務及庫務局局長許正宇回覆法律界議員林新強的書面質詢，指公務員事務局表示，過去3個財政年度(即2022/23至2024/25年度)，政府34個專業職系的職位空缺總數分別為672、755及720個，分別佔整體專業職系職位約6.7%、7.4%及7.0%，較同期公務員整體
空缺率為低。當中以工程師、醫生、牙科醫生及政府律師職系相對有較多空缺。
在法律服務方面，當局指律政司過去3個財政年度僱用外判法律服務及有關的專業人員的費用分別是1.9億港元、1.99億港元及1.82億港元，而法援署過去3個財政年度委派法律援助案件的大律師及律師數目逐年上升，涉及費用分別是10.25億港元、9.53億港元及9.30億港元。當局指雖然法援署沒有就本地及非本地大律師或律師數目作分項統計，但獲委派法律援助案件的絕大部分為本地律師。
在工務工程方面，當局指相關部門會按工程項目需要委聘顧問公司提供專業人員以執行有關工程規劃、研究及設計的工作，以及在工程建造階段提供駐工地人員負責工程合約的管理及監督工作。發展局及相關部門過去3個財政年度的顧問合約聘用專業人員數目分別是913人、998人及917人，涉及的費用分別是9.07億港元、10.42億港元及9.98億港元。而專業人員包括工程師、建築師、測量師、規劃師及園境師。
至於政府透過顧問公司聘用駐工地專業人員，過去3個財政年度分別為1,087人、1105人及1,130人，涉款分別約18.08億港元、18.27億港元及18.68億港元。至於有關駐工地專業人員包括工程師、建築師、測量師及園境師。雖然發展局及相關部門並沒有就上述專業人員的本地及非本地人員數目作分項統計，顧問公司聘用的專業人員及駐工地專業人員絕大部分為本地專業人員。
當局重申，為確保承接政府合約的顧問公司具質素和能力，發展局制定了認可顧問公司名單，供符合准入條件(包括聘用專業人員數目要求)的本地及非本地顧問公司申請加入。一般而言,專業人員必須持有相關香港法定專業學會所認可的本地或非本地專業資格;但准入條件並沒有規範顧問公司必須聘用本地專業人員。在評審顧問合約標書的經驗要求時,採購部門亦會考慮顧問公司及其提供的專業人員在本地及非本地的相關經驗。
在會計服務方面，當局指政府部門透過外判服務合約聘用的服務包括為部門推行的項目提供顧問服務和運作支援服務等，部分服務或會涉及聘用會計師。由於部門因應運作需要自行聘用上述服務，但財經事務及庫務局並沒有備存相關服務涉及本地會計師數目和所涉及金額的相關資料。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 3 小時前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 19 小時前
朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地
朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬
近期酒店成為投資焦點，不少業主趁機放售資產。消息稱，九龍城沙浦道的富豪東方酒店全幢放售，涉494間房，市場估值約15億元，並具改裝成學生宿舍的潛力。28Hse.com ・ 3 小時前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 6 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 6 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！
舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單
「Dior小公主」智秀Jisoo近日在Dior 2026春夏大秀中率先演繹全新手袋，精緻的蝴蝶結設計與復古金屬細節瞬間成為焦點，讓這款未上市包款直接登上粉絲的願望清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 1 天前
金價撲四千 高盛：明年底看4900
環球經濟、地緣政治不明朗，加上美國減息預期升溫，無論中央銀行和私人投資者都蜂擁買入黃金避險，現貨金價昨日一度高見每盎斯3991.08美元，12月紐約期金也漲破4000美元關口，同創新高。現貨金價年內累漲超過五成，高盛再把2026年底目標價，由原本的4300美元，調升至4900美元，即較現價約有23%潛在升幅，估計央行買盤會成為最主要動力。信報財經新聞 ・ 11 小時前