過去3財政年度 外判法律服務逾34億 工程顧問駐地員近85億

【on.cc東網專訊】對於政府針對專業人員的外判服務，當局指在過去3個財政年度，律政司僱用外判法律服務及有關專業人員涉款5.69億港元，而法援署委派援助案件的大律師及律師費用高逾29億港元，而在工務工程方面，建築及工程相關顧問合約聘用專業人員的費用亦近29.5億港元，政府透過顧問公司聘用駐工地專業人員的費用高逹55億港元。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆法律界議員林新強的書面質詢，指公務員事務局表示，過去3個財政年度(即2022/23至2024/25年度)，政府34個專業職系的職位空缺總數分別為672、755及720個，分別佔整體專業職系職位約6.7%、7.4%及7.0%，較同期公務員整體

空缺率為低。當中以工程師、醫生、牙科醫生及政府律師職系相對有較多空缺。

在法律服務方面，當局指律政司過去3個財政年度僱用外判法律服務及有關的專業人員的費用分別是1.9億港元、1.99億港元及1.82億港元，而法援署過去3個財政年度委派法律援助案件的大律師及律師數目逐年上升，涉及費用分別是10.25億港元、9.53億港元及9.30億港元。當局指雖然法援署沒有就本地及非本地大律師或律師數目作分項統計，但獲委派法律援助案件的絕大部分為本地律師。

在工務工程方面，當局指相關部門會按工程項目需要委聘顧問公司提供專業人員以執行有關工程規劃、研究及設計的工作，以及在工程建造階段提供駐工地人員負責工程合約的管理及監督工作。發展局及相關部門過去3個財政年度的顧問合約聘用專業人員數目分別是913人、998人及917人，涉及的費用分別是9.07億港元、10.42億港元及9.98億港元。而專業人員包括工程師、建築師、測量師、規劃師及園境師。

至於政府透過顧問公司聘用駐工地專業人員，過去3個財政年度分別為1,087人、1105人及1,130人，涉款分別約18.08億港元、18.27億港元及18.68億港元。至於有關駐工地專業人員包括工程師、建築師、測量師及園境師。雖然發展局及相關部門並沒有就上述專業人員的本地及非本地人員數目作分項統計，顧問公司聘用的專業人員及駐工地專業人員絕大部分為本地專業人員。

當局重申，為確保承接政府合約的顧問公司具質素和能力，發展局制定了認可顧問公司名單，供符合准入條件(包括聘用專業人員數目要求)的本地及非本地顧問公司申請加入。一般而言,專業人員必須持有相關香港法定專業學會所認可的本地或非本地專業資格;但准入條件並沒有規範顧問公司必須聘用本地專業人員。在評審顧問合約標書的經驗要求時,採購部門亦會考慮顧問公司及其提供的專業人員在本地及非本地的相關經驗。

在會計服務方面，當局指政府部門透過外判服務合約聘用的服務包括為部門推行的項目提供顧問服務和運作支援服務等，部分服務或會涉及聘用會計師。由於部門因應運作需要自行聘用上述服務，但財經事務及庫務局並沒有備存相關服務涉及本地會計師數目和所涉及金額的相關資料。

