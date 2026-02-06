過度旅遊｜富士吉田市櫻花祭取消 去年廿萬人次參觀 垃圾遍地、花園便溺｜Yahoo

黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
【Yahoo新聞報道】日本山梨縣富士吉田市日前宣布，為避免過多遊客影響當地民眾，決定取消春季在新倉山淺間公園舉行的「櫻花祭」。
櫻花祭場地種 650 株櫻花樹
根據富士吉田市的官方旅遊網站，櫻花祭都會在過往每年的櫻花盛開時節舉行，在公園內可以同時欣賞到五重塔與富士山的美景。公園內種有 650 株櫻花樹，一直吸引國內外大批遊客到訪。遊客除了可以賞櫻，亦可以觀賞舞台演出，以及到訪售賣當地美食的小食攤位。
居民投訴遊客擅闖民居便溺
在去年為期 18 日的櫻花祭，共吸引了超過 21 萬人次參觀。不過隨着大量遊客在櫻花時節湧入富士吉田市，當地交通相當擠塞，而且垃圾遍地。據當地居民反映，曾經遭遇遊客擅闖民居，甚至在自家花園隨地大小便，遊客受居民指責後還當場大吵大鬧。
市長：威脅了市民的平靜生活
富士吉田市市長堀内茂表示，大量遊客到訪當地欣賞美景，反而威脅了「市民的平靜生活」，感受到箇中危機。為了保護市民的尊嚴和生活環境，他們決定取消由 2016 年舉辦至今的櫻花祭。市政府並指，在櫻花盛開旺季，每天湧入該市的遊客多達 1 萬人；近年來遊客數量的急劇增長，「已經超出城市的接待能力，導致過度旅遊。」
雖然富士吉田市取消櫻花祭，不過他們仍然為 4 月和 5 月遊客數量增加作準備，當局將繼續採取安全措施，繼續在賞櫻熱點部署保安人員。
富士河口湖 Lawson 外一度架黑幕阻「打卡」
毗鄰富士吉田市的富士河口湖町，以往亦曾經因為「過度旅遊」而「出招」：鄰近富士河口湖鐵路站的 Lawson 便利店地理位置極佳，遊客從便利店對面的行人路向便利店看去，剛好觀賞到富士山在便利店之上，因此成為「打卡」熱點，甚至時常發生遊客為求拍照而阻止馬路行車的事件。當局其後在 2024 年 5 月決定，在行人路段架設一幅長 20 米、高 2.5 米的黑色布幕，防止旅客站在那裏拍照。不過布幕架設不夠 3 個月，政府就因應颱風迫近而拆除布幕，風暴過後亦無再重新放置。
