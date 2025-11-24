曾因過敏爛臉！舒淇49歲膚質亮麗「9個小秘訣曝光」 從來不發胖：多3kg就減

49歲的舒淇今年首次執導電影《女孩》，上映後憑藉優秀實力獲得好評，而她這段時間勤跑行程宣傳，雖忙碌卻總是保持良好氣色，多年如一日的凍齡外貌與健康體態也再度成為焦點。

舒淇過去在專訪中曾坦言，比起追求完美外貌，她更相信做自己：「世界上比你漂亮、比你會保養、比你自律的人多了去了，我出來做自己就可以了。」但她也不諱言，看到其他前輩的好狀態仍會受到刺激，例如看到62歲日本演員黑木瞳的紅毯照時，她就驚嘆不已，忍不住思考十幾年後的自己會是什麼模樣。

以下整理舒淇多年維持亮麗外貌、勻稱身材的生活習慣與保養方式：

（圖片來源：IG sqwhat）

不工作就絕對素顏，讓肌膚充分休息

舒淇長年受到過敏困擾，曾有一度嚴重到幾乎無法上妝，只好暫停工作讓皮膚好好休息。蟎蟲、穀物與紫外線都是可能的過敏來源，因此她在等戲時一定會塗厚防曬、穿防曬服，避免肌膚受刺激。不工作時，她一律保持素顏，讓皮膚減少負擔，這也是她常在社群上以素顏自拍亮相的原因。

飲食清淡、控制份量：胖5公斤是極限

愛吃又自認「懶」的舒淇，對飲食卻始終維持自律。她不忌口，但吃得「剛好」，熬夜時只會吃到七分飽，平常晚餐多是五穀雜糧粥。她曾說，胖5公斤就是她的極限，「大概胖過3公斤，我自己就會特別受不了，會想要減一點。」看到油膩食物也下不了口，已經成為她根深蒂固的習慣。

她也會在每餐前先吃一大盤蔬菜，增加飽足感、避免吃過量；進食時刻意放慢速度，幫助腸胃消化，維持螞蟻腰線條。

（圖片來源：IG sqwhat）

睡前5小時不進食，餓了就吃水煮蔬菜或水果

無論行程如何，舒淇都盡量遵守「睡前5小時不吃東西」。若真的餓，她會選擇無調味水煮蔬菜或少量水果，不增加身體負擔。透過規律的飲食節奏，也讓身體維持良好代謝。

喝足水、早晚一杯小麥草汁

維持充足水分對她來說非常重要。她平時會多喝水，有時早晚各喝一杯小麥草汁，幫助腸道蠕動、促進排便。她也會多吃蘋果、哈密瓜等有飽足感的水果，改善便秘、提升睡眠品質。

（圖片來源：IG sqwhat）

曾以「7天排毒餐」急救體態

為了偶爾的身體調整，她曾公開「7天排毒瘦身餐」，七天內只吃至少三種顏色的新鮮有機蔬菜，以汆燙或沙拉方式呈現，不加過多調味，並搭配大量飲水與早晚一杯小麥草汁。期間若肚子餓，她會吃蘋果、青瓜或番茄等低糖蔬果。她分享這個方法一個星期能減2公斤，不過此法僅作短期急救用，不適合長期依賴。

「能站不坐、能走不站」是日常習慣

舒淇的體態管理十分生活化。她吃飽後會刻意站立至少20到30分鐘，例如站著打電動，時間一下就過去了。站立時會順便收緊小腹和小腿，幫助線條更緊實，也避免脂肪囤積在腰部。

她也保持「能站就不坐、能走就不站」的原則，搭配日常運動，讓身體維持代謝。

（圖片來源：IG sqwhat）

瑜伽、抬腿、高強度訓練維持好身形

舒淇多年保持50公斤以內的體重，全靠平時累積的運動習慣。她會做瑜伽伸展、放鬆肌肉，睡前固定抬腿，有空則到健身房做高強度訓練，再以泡沫軸放鬆筋膜。看電視時，她還會搭配空中踩單車、側抬腿等動作，甚至是高舉雙手畫圈的小動作，也都能鍛鍊核心與手臂線條。

每天敷保濕面膜，工作時加碼兩片

保養方面，舒淇每天都會敷一片保濕面膜；若當天有工作或活動，她會先敷清潔型面膜，再敷保濕面膜，讓肌膚保持亮澤與彈性。

（圖片來源：IG sqwhat）

欣賞自己的每個階段：外貌不是比較的工具

舒淇認為衰老是自然規律，雖然看到他人狀態還是難免心裡一緊，但她提醒自己，女人有很多不同的美麗階段，懂得欣賞與享受，才是最重要的事。

