過期及不適合的面膜先不要急著丟！美容師親授，靠這4大方法不浪費！

現在宅家防疫，在經過斷捨離整理後，發現很多藏在櫃子裡沒用完且過期的面膜不知道怎麼處理嗎？其實就算是過期或是不適合的面膜還是有可以利用的地方，先不要急著丟掉啊！小編整理四個過期面膜可以再利用的方式！！

＃面膜多久會過期？不適合的怎麼處理？

放了好幾季依然沒有使用完的面膜，在經過整理了卻不知如何是好？小編聽到大家的心聲了！許多女孩們一買起面膜總是10片、100片為單位再下手的，有神後甚至會被櫃姐推銷、話術，或是因為廣告推坑而購入不適合自己膚質的面膜！

廣告 廣告

面膜多久才會過期呢？一般來說，市面上片狀面膜的保質期為3年，過了期限的面膜，裡面的精華液可能會開始變質、失去原有的保養作用，有些肌膚不慎接觸到後，可能會引起敏感等問題。因為如此許多女孩們可能會退而求其次，將過期的面膜拿來敷在手、腳甚至是脖子上，除了一般的這些方法，美容師更公開了新的解決方法！！

＃泡澡

使用面膜澡可以使得皮膚像剛泡玩牛奶浴一樣，柔嫩、細緻且有光澤！但是小編在這裡要先提醒，推薦用來泡澡的面膜『不能是過期品』，而是那些使用過後，發現不適合自己膚質的面膜們！使用步驟十分簡單，只需將面膜及面膜中的精華液體倒入浴缸的水中，一次最多用量三片就可以了，千萬不要貪心，過多的面膜會造成皮膚的負擔。泡完澡後，一定要使用清水沖乾淨，不然會對皮膚造成負擔喔！

＃泡腳

那關於那些過期成份已經變質、沒有效果的面膜又該如何使用呢？除了常見的敷腿及手之外，其實你還可以拿來泡腳，如此一來就可以有效地軟化腳上的死皮及去角質！首先你需要先利用一盆加入少許鹽巴及精油的溫熱水，先將腳上的角質軟化，接著將泡軟化後的雙腳浸泡在面膜精華液盆中，這步驟可以代替足膜與乳液，使用完後會發現只要搓一搓，腳跟的頑固死皮和角質就全部都被搓掉了，保養完後的雙腳就像小baby剛出生一樣柔嫩！

＃幫助去角質

使用已經過期的面膜，可以有效地幫助及明顯化肌膚去角質的效果！首先只需要將過期的面膜敷在想要去角質的身體部位，等待10至15分鐘後，在使用日常的去角質步驟，使用這個方法，可以讓肌膚去角質的效果更加明顯，重點是使用完後也完全不會有乾燥、緊繃感！

＃卸妝

有些面膜在過期後，味道會變的非常奇怪，不要說是敷在臉上了，就連拿來敷腳都會害怕。但這時候千萬不要因此丟掉，我們其實可以將面膜布洗乾淨拿來卸妝！擁有高滲透力的高機能纖維面料，比一般的洗臉巾還要能好好清潔肌膚，而且步驟也十分簡單，只需要將清水洗凈後的面膜布晾乾即可。

SIS以後面膜過期了，千萬不要一股腦的把它丟進垃圾桶裡，畢竟這扔掉的都是錢啊～下次不妨就試試這些方法吧！

延伸閱讀：過期香水四大用途

source：pinterest

相關文章



肌膚好暗沉！試看看韓妞新保養「水乳濕敷法」～三日讓妳重回水嫩光澤肌！

勤擦保養品卻沒用？櫻花妹狂推的「7天肌斷食護膚法」網實測：大大改善毛孔粗大、膚色不均、乾燥暗沉