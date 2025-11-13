日本過江龍Tokachi Milky爆紅 網民大推期間限定「黑芝麻系列」

日本過江龍甜品店「Tokachi Milky」攻港後立即在社交平台上爆紅，獲網民大推。近日，Tokachi Milky又再推出期間限定產品「黑芝麻系列」，迅速引起熱烈討論，一眾食客大讚芝麻味香濃，以下內文為讀者介紹新系列的各款產品！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

日本過江龍甜品店「Tokachi Milky」

來自北海道的人氣甜品店 Tokachi Milky 以自家牧場直送的十勝牛乳聞名，將最純粹的北海道風味直送到香港，其雪糕以濃郁奶香、入口即融獲「奶控」大推。當中以限量供應的焦糖生乳酪最受歡迎，奶香濃厚又帶焦糖微甜，該店亦多次推出不同限定口味，例如早前引起大批網民討論的焙茶系列，以焙茶的微苦與牛乳的柔和香甜調和，不少「甜品控」紛紛前往朝聖，更大推其雪糕及泡芙。

廣告 廣告

Tokachi Milky早前推出的培茶系列非常受歡迎

Tokachi Milky早前推出的培茶系列非常受歡迎

期間限定「黑芝麻系列」

今次推出的新系列以黑芝麻為主角，由日本職人精心烘焙及研磨，將品質上乘的有機黑芝麻與十勝牛乳結合，再加入軟糯的麻糬，各款產品都層次豐富。期間限定商品包括黑芝麻麻糬泡芙、黑芝麻麻糬雪糕杯、黑芝麻奶蓋布甸及黑芝麻鮮奶。其中最受網民推介的是黑芝麻麻糬雪糕杯，雪糕濃濃芝麻香直衝味蕾，再配上煙韌麻糬，甜而不膩，很多試過的食客都紛紛大推！喜歡芝麻口味的讀者，記得趁限定期間去試一試！

Tokachi Milky期間限定「黑芝麻系列」

Tokachi Milky期間限定「黑芝麻系列」

Tokachi Milky期間限定「黑芝麻系列」

Tokachi Milky期間限定「黑芝麻系列」

圖片來源：IG@tokachimilky、Threads@itznotme._、Threads@foodiechoco

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？