過海隧道飽和 運輸署：以開放態度研究第4條路線

【on.cc東網專訊】政府日前公布《運輸策略藍圖》，提出6大策略共25項建議，包括會研究擴大過海交通容量，探討擴建現有隧道等不同方案等。運輸署表示，3隧分流可改善目前過海隧道飽和情況，但需求仍大於容量，當局的政策目標是控制隧道的繁忙程度不至影響非過海交通；對第4條過海隧道路線會以開放態度研究，希望盡早構思一個可行走線及整個計劃。

運輸署助理署長梁世豪今日(9日)在電台節目表示，第4條過海隧道如經交椅洲人工島在港島西邊的位置，剛好有空間進行工程，因此走線在技術可能性比較有把握，但現時交椅洲人工島的時間表未明確，現階段以開放態度，檢視所有連接港島的方案，研究能否有其他方案。他認為，除了考慮技術可行性外，亦要考慮交通需求，如果選取位置作連接後，市民的使用意欲未必高，則會造成浪費。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在同一節目指出，第4條跨海隧道是必須。他認為，即使交椅洲人工島工程時間表未明確，仍可採用相關走線，經港島西上岸。他以杭州至上海的跨海灣道路為例，有關工程即使有無人工島，在技術上都可行。

議員陳紹雄說，政府首要重新評估未來的運輸需求及技術可行性，包括不同工程方案的難度、運輸和成本效益等，又建議在籌劃期間，可考慮在隧道出入口的連接路擴容及增加泊車轉乘設施等，以及考慮進一步提高繁忙時段收費，引導更多車輛轉在非繁忙時段使用隧道等。

